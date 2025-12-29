'Yeni mezun bu işe 3 asgari ücretle başlıyor'

Sermaye piyasalarına olan ilginin artmasıyla birlikte sektörde ciddi bir nitelikli personel açığı doğdu. İntegral Yatırım Murahhas Üyesi İbrahim Taşdoğan, Sermeye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip 22 yaşındaki bir gencin işe başladığı anda asgari ücretin 3 katı maaş alabildiğini açıkladı.

İntegral Yatırım’ın üst düzey yöneticileri İbrahim Taşdoğan ve Kıvanç Memişoğlu, sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri ve yatırımcı profilindeki değişimi değerlendirdi.

Sektördeki hızlı büyümenin beraberinde getirdiği "lisanslı personel" sorunu, yeni mezunlar için büyük bir fırsat kapısı aralıyor.

NİTELİKLİ PERSONEL AÇIĞI MAAŞLARI UÇURDU

Sektörde faaliyet gösteren portföy şirketlerinin sayısının artmasıyla birlikte nitelikli çalışan bulmanın zorlaştığını belirten İbrahim Taşdoğan, Marmara Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını söyledi. Dünya'ya konuşan Taşdoğan, sadece üniversite mezunu olmanın yeterli olmadığını, SPK’dan lisans sahibi olmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Taşdoğan'ın verdiği bilgiye göre, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan 22 yaşındaki bir genç, eğer SPK lisansını da almışsa, işe asgari ücretin 3 katı maaşla başlayabiliyor.

BİLİNÇLİ YATIRIMCI SAYISI 300 BİNE YÜKSELDİ

Finansal okuryazarlık oranındaki artışa dikkat çeken Genel Müdür Kıvanç Memişoğlu, borsada şirketleri inceleyerek uzun vadeli yatırım yapan bilinçli kitle sayısının 5 binden 300 bin kişiye çıktığını ifade etti.

Memişoğlu, bilinçli hareket eden yatırımcı sayısının ise toplamda 300 bin ile 400 bin arasında olduğunu kaydetti. Bu değişimi halka arz katılım sayılarıyla örneklendiren Memişoğlu, 2021'de bir halka arza 70 bin kişi katılırken, günümüzde bu rakamın 350 bin seviyesine ulaştığını belirtti.

HALKA ARZLARDA ADET DÜŞSE DE HACİM ARTIYOR

Piyasada halen 120-130 civarında firmanın halka arz için beklediğini söyleyen Memişoğlu, haftada iki şirket arz edilse dahi bu eğilimin süreceğini dile getirdi.

Verilere göre, 2024 yılında 33 halka arzdan 57 milyar TL kaynak sağlanırken, 2025 yılında 18 halka arzdan 45 milyar TL kaynak elde edildi. İşlem adedi düşse de hacim ve içerik bakımından daha güçlü işlemlerin gerçekleştiği vurgulandı.

BORSADA KREDİLİ İŞLEM YAPANLARIN SAYISI SINIRLI

Borsadaki yatırımcı profiline ilişkin teknik detaylar paylaşan Memişoğlu, toplam 6-6,5 milyon yatırımcıdan aylık aktif işlem yapanların sayısının 1,5 milyon olduğunu belirtti. Bu kitlenin içinde kredi kullanan yatırımcı sayısının sadece 45 bin ile sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Ayrıca yaklaşık 45 bin kişinin kaldıraçlı VİOP işlemi yaptığı, düzenli forex işlemi yapanların sayısının ise 10 bin civarında olduğu kaydedildi.

SPK'DAN PİYASAYA 'HAFİF DOKUNUŞ' STRATEJİSİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemdeki tutumunu da değerlendiren Memişoğlu, kurulun sert müdahaleler yerine "hafif dokunuşlarla" denge kurmaya çalıştığını ifade etti. Özellikle serbest fonlarda nitelikli yatırımcı tanımıyla ilgili yapılan son düzenlemenin bir "niyet beyanı" olduğunu belirten Memişoğlu, bu adımların aşırı yükselen fonlara karşı piyasayı dengeleme amacı taşıdığını söyledi.