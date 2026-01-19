Yeni bir konsept: Gizlilik için tasarlandı!

Otonom bir takside yolculuk yapıp yola bakmak yerine kitap okumak harika geliyor, değil mi? Ama yolculuk paylaşımlı da olabilir. Ve eğer paylaşımlıysa, yanınızdaki koltuğa kimin oturacağını asla bilemezsiniz – geveze biri veya sinir bozucu derecede meraklı biri olabilir. Bu endişeler, otonom ulaşım için yeni bir konseptin ortaya çıkmasına neden oldu: paylaşımsız paylaşımlı yolculuklar.

Kaliforniya merkezli girişim şirketi Pliyt, araç paylaşımının geleceğinin mümkün olduğunca az paylaşım anlamına geldiğine inanıyor. Yolcuların tek bir kabine sıkıştığı ve yabancılarla garip bir şekilde çarpıştığı benzer hizmetlerin aksine, Pliyt'in tasarımı aracın içini tamamen bağımsız dört "kapsül"e bölüyor.

Her bir kapsül, yolcuların kimsenin onları rahatsız etmeden A noktasından B noktasına rahatça hareket edebilmeleri için izole edilmiş ve korunaklı özel bir alan oluşturur.

Otonom kapsüller elbette tamamen yeni bir fikir değil. Ancak Pliyt'in birkaç gün önce CES'te tanıttığı prototip, içe dönüklerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek kendini diğerlerinden ayırmayı hedefliyor.

Pliyt'in yaratıcıları, "Araç, kişisel alan, gizlilik ve sosyal tercihe öncelik verilerek içten dışa doğru tasarlandı," diyor. "Bu deneyim, yolcuların yolculuklarının ne kadar kişisel veya sosyal olacağını kontrol etmelerine olanak tanıyor ve bu da CES katılımcılarında büyük yankı uyandırdı."

Tamamen anonimliği sağlamak için Pliyt, her kapsülü dışarıdan içeriye bakmayı engelleyen tek taraflı renkli camla donatıyor. Siz dışarıyı görebilirsiniz, ama kimse içeriye bakamaz.

Dışarıda olup bitenlerle ilgilenmiyorsanız, sistem oyun oynamak, içerik akışı yapmak veya medya dosyalarını dahili ekrana yansıtmak için kişiselleştirilmiş eğlence seçenekleri sunuyor.

Dinlenmek yerine çalışmayı tercih edenler için, her kapsülde büyük bir ekran ve yan sehpa bulunan, geri çekilebilir bir çalışma alanı mevcuttur; bu sayede şehirde dolaşırken bile verimli kalabilirsiniz.

Ancak sistem tamamen antisosyal değil. Her kabinin bağımsız kontrolleri var ve bu da yolcuların gizlilik seviyelerini ayarlamalarına olanak tanıyor. Yanınızda bir arkadaşınız mı var? İç bölme penceresi aşağı kayarak yanınızdaki kişiyle alanı paylaşmanızı sağlıyor.

Bu girişim şirketinin henüz kendi otonom sürüş sistemi yok, ancak proje hayata geçtikten sonra bu hizmeti sağlayacak ortaklar aramayı planlıyor. Pliyt şu anda 2028 yılına kadar pilot bir araç geliştirmeye yardımcı olacak yatırımcılar arıyor.

Ekip, "Önümüzdeki 12-18 ay boyunca odak noktamız mühendislik doğrulaması, düzenleyici onaylar ve stratejik ortaklıklar olacak" açıklamasını yaptı.

Şirket, "Bahsi geçen 2028 pilot projesi, aşamalı testler, ortak entegrasyonu ve şehir düzeyindeki pilot uygulamaların ardından, geniş ölçekli ve kamuya açık bir dağıtım için gerçekçi bir zaman çizelgesini yansıtmaktadır" dedi.