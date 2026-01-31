Yem fiyatlarına KDV zammı geldi!

Yayınlanma:
Hayvancılığın en büyük maliyet kalemi olan yemde vergi düzenlemesi değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile yem katkı maddeleri ve flake ürünlerindeki KDV istisnası kaldırıldı. Bu ürünlerden artık yüzde 20 oranında KDV alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle, hayvanlara doğrudan yedirilmeyen ancak yem üretiminde hayati önem taşıyan premiksler ve flakelerin teslimi istisna kapsamından çıkarıldı.

Tebliğe göre, bu ürünler artık tek başına "karma yem" olarak değerlendirilmeyecek ve tam vergi oranına tabi olacak.

YEM SANAYİCİLERİ UYARDI: FİYATLAR ARTACAK

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, düzenleme ile birlikte yem fiyatlarına yüzde 3 KDV zammı geleceğini açıkladı. Yıldırım, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin açıklamasına dayandırarak, bu vergi düzenlemesi yem maliyetlerine ortalama yüzde 3 ek yük getireceğini belirtti.

Yıldırım'ın aktardığına göre sektör temsilcileri özellikle şu uyarılarda bulunuyor:

Ek Maliyet: Yüzde 20’lik KDV uygulaması, son ürün fiyatlarına zam olarak yansıyacak.

Kritik Sektörler: Yumurta ve tavuk yemi üretiminde premiks kullanımı yoğun olduğu için bu kalemlerdeki fiyat artışının ortalamanın üzerine çıkması bekleniyor.

ÇİFTÇİNİN ŞİKAYETİ BÜYÜYOR

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, halihazırda yüksek girdi maliyetlerinden şikayet eden üreticinin bu hamleyle daha da zorlanacağını ifade etti ve şöyle dedi:

"Çiftçi yem fiyatlarındaki artıştan şikayet ederken şimdi yüzde 3 KDV zammı gelecek."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

