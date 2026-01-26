Yatırım devinden tahmin geldi

Küresel yatırım devi Goldman Sachs Research, 2026 yılının ilk yarısı için bakır fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Londra Metal Borsası'nda (LME) Ocak ayının başında 13 bin doları aşarak tarihi zirvesini gören bakır için banka, bu seviyelerin kalıcı olmayacağını öngörüyor.

Analistlere göre, ABD'nin rafine bakıra yönelik getirmeyi planladığı gümrük tarifeleri üzerindeki belirsizlik kalktığında, piyasadaki "suni" yükseliş yerini sert bir düşüşe bırakabilir.

TARİFE VE YAPAY ZEKA BAHANESİYLE REKOR

Bakır fiyatlarındaki rekor koşusunun arkasında birkaç temel dinamik yatıyor. Goldman Sachs’ın temel senaryosu, ABD’nin 2026 ortasında %15 oranında bir gümrük tarifesi açıklayacağı ve bunu 2027’de hayata geçireceği yönünde.

Bu beklenti, özellikle ABD’li sanayicilerin "tarifeden önce ucuza alalım" mantığıyla stoklama yapmasına ve fiyatların şişmesine neden oluyor. Ayrıca yapay zeka yatırımları ve veri merkezleri için gereken devasa kablolama ihtiyacı, "kızıl metal" üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

ARZ FAZLASI VAR AMA FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Piyasadaki en büyük çelişki ise arz-talep dengesinde yaşanıyor. Goldman Sachs, küresel bakır piyasasında 2026 yılı için 300 bin ile 500 bin ton arasında bir arz fazlası bekliyor.

13 BİN DOLAR SINIRI VE GELECEK

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, piyasadaki son durumu şu sözlerle özetledi:

“Bu yükselişin son aşamalarında olmamız oldukça muhtemel. Ancak ABD ekonomik büyümesi, yapay zeka yatırımları ve ABD’deki stoklama eğilimi önümüzdeki aylarda fiyatları desteklemeye devam edebilir. Buna karşın, bakırda 13 bin doların üzerindeki seviyelerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.”

Banka, 2026 ortasında tarife kararlarının netleşmesiyle yatırımcıların yeniden "arz fazlasına" odaklanacağını ve fiyatların 11 bin dolar seviyelerine doğru gerileyeceğini tahmin ediyor.