WhatsApp'ta ücretli dönem başlıyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kuruluş felsefesinden radikal bir kopuşa imza atıyor.

Uygulamanın 2.26.3.9 numaralı Android beta sürümünde tespit edilen kodlar, Meta'nın "reklamsız WhatsApp" için ücretli bir abonelik modeli üzerinde çalıştığını kesinleştirdi. Geçtiğimiz yıl "Durum" ve "Kanallar" bölümlerinde reklam gösterileceğinin duyurulmasıyla başlayan süreç, artık resmî bir abonelik teklifine dönüşüyor.

REKLAMLAR NEREDE GÖRÜNECEK?

Yeni modelde reklamlar, kullanıcıların kişisel sohbetlerine sızmayacak; ancak uygulamanın en çok etkileşim alan bölgelerini hedef alacak.

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak

Durum (Status) Sekmesi: Hikaye izlerken araya reklamlar girecek.

Kanallar (Channels): Takip edilen kanalların akışında veya önerilerde "sponsorlu içerikler" ve "öne çıkarılan kanallar" yer alacak.

Özel Mesajlar: Meta, kişisel sohbetlerin ve aramaların uçtan uca şifreli kalmaya devam edeceğini ve buralarda reklam gösterilmeyeceğini taahhüt ediyor.

'ÖDE VE KURTUL' MODELİ

Özellik Ücretsiz Sürüm Ücretli Abonelik Kişisel Mesajlaşma Reklamsız Reklamsız Durum Güncellemeleri Reklamlı Reklamsız Kanallar Sponsorlu Öneriler Reklamsız / Temiz Akış Maliyet Veri Paylaşımı / Reklam İzleme Aylık Sabit Ücret

TÜRKİYE’DE 52 MİLYON KULLANICIYI İLGİLENDİRİYOR

Türkiye, 52 milyonu aşkın aktif kullanıcısıyla WhatsApp’ın dünyadaki en büyük pazarlarından biri konumunda.

Henüz Türkiye fiyatı netleşmemiş olsa da, Avrupa’daki benzer modellerin (Facebook/Instagram) aylık 4 Euro seviyesinden başladığı biliniyor. Meta’nın bu "ya öde ya rıza göster" (Pay or Consent) modelini Türkiye’de ne zaman ve hangi fiyatla devreye alacağı ise merak konusu.