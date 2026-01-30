Valentino sadece elbiseler mi tasarladı sanıyorsunuz? Bu, Valentino'nun tasarladığı Alfa Romeo

Valentino, geçtiğimiz haftalarda Roma'da huzur içinde hayata veda etti ve ardında Hollywood'un kırmızı halılarının çok ötesine uzanan bir miras bıraktı. "Valentino Kırmızısı" onun imzası niteliğindeki renk olsa da , otomobil tutkunları için anısı tamamen farklı bir renkle ilişkilendiriliyor: Tüm zamanların en özel Alfa Romeo'larından biri olan Alfasud Valentino'nun metalik bronz rengi .

BİR HAUTE COUTURE OTOMOBİL

1980'lerin başında , Voguera'dan tasarımcı, mütevazı, önden çekişli Alfasud'u yüksek estetiğe sahip dört tekerlekli bir nesneye dönüştürmeye karar verdi. Bu özel seri sadece bir araba değil, aynı zamanda modelin üçüncü nesli için bir "hediye" olarak tasarlanmış, hareketli bir haute couture aksesuarı gibiydi.

Otomobilin gövdesi, karakteristik bronz rengi ve zıt siyah tavanıyla dikkat çekiyordu ; bu kombinasyon, Alfasud'a eşlik eden paslanma efsanesini görsel olarak "kovmaya" çalışıyor gibiydi. Yan tarafta ise Valentino logosu, altın ve siyah çift şeritler ve altın ﻿ eloksallı jantlar görüntüyü tamamlıyordu.

Ancak Valentino'nun asıl uzmanlık alanı iç mekandı . Burada zarafet, siyah kadife koltuklar, kırmızı dikişler ve ahşap çerçeveli direksiyon simidiyle neredeyse aristokratik bir seviyeye yükselmişti . Atmosfer, seri üretim bir otomobilden ziyade bir moda salonunu andırıyordu.

Alfasud Valentino'da mekanik olarak hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Kaputun altında, 68 beygir gücündeki 1.2 litrelik ve 86 beygir gücündeki 1.5 litrelik boxer motorlar arasında seçim yapılabiliyordu; bu motorlar, kullanım kolaylığı ve hassasiyetiyle öne çıkan manuel şanzımanla birlikte sunuluyordu .

Reklam kampanyası açıkça kadın hedef kitleye yönelikti ; hatta her alıcıya bir Valentino çantası hediye edilerek otomobil, aksesuar için en üst düzey lüks "kutusu" haline getirilmişti.

Bu özel versiyon , Giorgetto Giugiaro'nun o zamanlar yeni kurduğu SIRP ile işbirliği içinde yaratılmış ve sınırlı sayıda üretilmiştir; en küçük motora sahip versiyonun tipik bir örneği 2.199 adettir.