Valentino sadece elbiseler mi tasarladı sanıyorsunuz? Bu, Valentino'nun tasarladığı Alfa Romeo

Valentino sadece elbiseler mi tasarladı sanıyorsunuz? Bu, Valentino'nun tasarladığı Alfa Romeo
Yayınlanma:
Moda dünyası geçtiğimiz günlerde en ikonik tasarımcılarından biri olan Valentino Garavani'ye veda etti. Ancak, İtalyan tasarımcının Alfa Romeo Alfasud'un bir versiyonuna imzasını attığını çok az kişi biliyor .

Valentino, geçtiğimiz haftalarda Roma'da huzur içinde hayata veda etti ve ardında Hollywood'un kırmızı halılarının çok ötesine uzanan bir miras bıraktı. "Valentino Kırmızısı" onun imzası niteliğindeki renk olsa da , otomobil tutkunları için anısı tamamen farklı bir renkle ilişkilendiriliyor: Tüm zamanların en özel Alfa Romeo'larından biri olan Alfasud Valentino'nun metalik bronz rengi .

alfa-romeo-alfasud-valentino-1.jpg

BİR HAUTE COUTURE OTOMOBİL

1980'lerin başında , Voguera'dan tasarımcı, mütevazı, önden çekişli Alfasud'u yüksek estetiğe sahip dört tekerlekli bir nesneye dönüştürmeye karar verdi. Bu özel seri sadece bir araba değil, aynı zamanda modelin üçüncü nesli için bir "hediye" olarak tasarlanmış, hareketli bir haute couture aksesuarı gibiydi.

alfa-romeo-alfasud-valentino.jpeg

Otomobilin gövdesi, karakteristik bronz rengi ve zıt siyah tavanıyla dikkat çekiyordu ; bu kombinasyon, Alfasud'a eşlik eden paslanma efsanesini görsel olarak "kovmaya" çalışıyor gibiydi. Yan tarafta ise Valentino logosu, altın ve siyah çift şeritler ve altın ﻿ eloksallı jantlar görüntüyü tamamlıyordu.

alfa-romeo-alfasud-valentino-2.jpg

Ancak Valentino'nun asıl uzmanlık alanı iç mekandı . Burada zarafet, siyah kadife koltuklar, kırmızı dikişler ve ahşap çerçeveli direksiyon simidiyle neredeyse aristokratik bir seviyeye yükselmişti . Atmosfer, seri üretim bir otomobilden ziyade bir moda salonunu andırıyordu.

alfa-romeo-alfasud-valentino-1982.jpg

Alfasud Valentino'da mekanik olarak hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Kaputun altında, 68 beygir gücündeki 1.2 litrelik ve 86 beygir gücündeki 1.5 litrelik boxer motorlar arasında seçim yapılabiliyordu; bu motorlar, kullanım kolaylığı ve hassasiyetiyle öne çıkan manuel şanzımanla birlikte sunuluyordu .

alfa-romeo-alfasud-valentino-7.jpg

Reklam kampanyası açıkça kadın hedef kitleye yönelikti ; hatta her alıcıya bir Valentino çantası hediye edilerek otomobil, aksesuar için en üst düzey lüks "kutusu" haline getirilmişti.

alfa-romeo-alfasud-valentino-9.jpg

Bu özel versiyon , Giorgetto Giugiaro'nun o zamanlar yeni kurduğu SIRP ile işbirliği içinde yaratılmış ve sınırlı sayıda üretilmiştir; en küçük motora sahip versiyonun tipik bir örneği 2.199 adettir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Ekonomi
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı
Borsa İstanbul haftayı rekorla kapattı
BMW sessiz sedasız logosunu değiştirdi: Krom gitti, mat siyah geldi
BMW sessiz sedasız logosunu değiştirdi: Krom gitti, mat siyah geldi