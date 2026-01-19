Sanayiciden 'paslanmaz çelik' uyarısı: Savunma sanayii için hayati öneme sahip!

Makine mühendisi ve sanayici Adnan Demirci, Türkiye’nin paslanmaz çelik üretiminde dışa bağımlılığı ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirterek, "Devlet öncülüğünde acil yatırım yapılmalı. Paslanmaz çelik yalnızca sanayi girdisi değil, aynı zamanda bir beka meselesi, savunma sanayii için hayati öneme sahip" diye konuştu.

Makine mühendisi ve sanayici Adnan Demirci, Türkiye’nin paslanmaz çelik üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demirci, yıllık ortalama 700 bin ton paslanmaz çelik uzun mamul tüketildiğine dikkat çekerek, “Bu miktarın tamamı ithalat yoluyla karşılanıyor ve bu ülke ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolarlık maliyet oluşturuyor. Türkiye, sıvı çelik üretim kapasitesinde dünyada 8’inci, Avrupa’da ise Almanya ile başa baş konumda. Buna rağmen paslanmaz çelik üreten ülkeler arasında yer alınmamasını stratejik bir eksiklik olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ ORTAMINDA TEDARİĞİN KESİLMESİ SAVUNMA SANAYİİNİ FELÇ EDEBİLİR"

Türkiye'nin dünya krom rezervlerinde üçüncü sırada yer aldığını ve yüksek kaliteli krom sahip olduğunu belirten Demirci, şunları söyledi:

"Jet motorları, roket sistemleri, top namluları, denizaltılar, radar ve sensör sistemleri gibi kritik alanlarda bu malzeme vazgeçilmez. Olası bir savaş ortamında tedarik zincirlerinin kesilmesi savunma sanayiini doğrudan felç edebilir. Böylesine stratejik bir yatırım ancak devletin öncülüğünde hayata geçirilebilir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin mevcut üretim gücü ve anti-damping baskıları nedeniyle Türkiye’de yatırım yapmaya sıcak bakabileceğini belirtmek istiyorum.

Türkiye’nin lojistik avantajları, gümrük birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına hızlı ve düşük maliyetli ihracat yapılabilir. Türkiye’de üretilecek paslanmaz çeliğin anti-damping vergilerinden daha az etkileneceğini söyleyebilirim. Paslanmaz çelik üretimine geçilmesi halinde ithalatın cari açık üzerindeki etkisi ortadan kalkacak, aynı zamanda yüksek katma değerli ürün ihracatıyla ekonomiye güçlü katkı sağlanacak, bu yatırım sanayileşme tarihinde yeni bir sayfa açacak."

