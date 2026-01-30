Uzman isim kağıt paranın kalkacağı tarihi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, rekor yükselişlerin ardından sert düşüşle düzeltme yapan altın ve gümüşteki son durumu ve piyasaların geleceğini değerlendirdi.

2026 yılının manipülasyon yılı olma eğiliminin ilk aydan kendini belli ettiğini ifade eden Memiş, ABD, Çin ve Rusya'nın kurmaya çalıştığı yeni dünya düzeninde kağıt paralara veda edileceğini söyledi. Piyasalarda dengeleri değiştirecek tahmini için tarih de verdi.

UZMAN İSİM KAĞIT PARANIN KALKACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

YouTube kanalında konuşan İslam Memiş, önümüzdeki yıllarda para sisteminde dönüşüm beklentisinin arttığını dile getirerek, kâğıt paranın kullanım alanının daralabileceğini; dijital para altyapılarının ise daha yaygın hale gelebileceğini söyledi. Bu sürecin yalnızca finansal değil, küresel ölçekte politik ve ekonomik bir değişim olduğunu ifade eden Memiş, küresel güçlerin “yeni dünya düzeni” hedeflerine dikkat çekti.

Memiş, daha önce 2030 olarak telaffuz edilen dönüşüm takviminin 2027’ye çekildiğini ifade etti.

Bu hızlanmanın “büyük reset” tartışmalarını yeniden öne çıkardığını dile getiren Memiş, dijital para sistemlerine geçiş sürecinin de daha sert ve hızlı bir şekilde gündeme geleceğini söyledi.

Dünya altın kasırgası ile sarsılıyor! Küresel dev tahminini yükseltti, gözünü o seviyeye dikti!

Memiş'in o açıklaması şu şekilde:

"Amerika, Çin ve Rusya yeni dünya düzenini hızlandırmaya çalışıyor. Plan 2030’du, artık 2027’ye çekildi. Büyük reset süreci hızlandı. Bununla birlikte dijital paralara geçiş de hızlandırılmak isteniyor. Kağıt paranın yerini dijital para sistemleri alacak.”

"10 BİN LİRA SÜRPRİZ DEĞİL"

Memiş, sert düşüşle güne başlayan gram altın için daha önce dile getirilen 8 bin TL seviyelerinin beklenenden önce gündeme geldiğini anımsatarak, olağanüstü gelişmelerin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini ifade etti.

Bu çerçevede 2026 yılında 10 bin TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını belirtti.

Yatırımcılara ani fiyat hareketlerine göre değil, uzun vadeli bir perspektifle hareket etmeleri çağrısında bulunan Memiş, emtia piyasalarında önümüzdeki dönemde oynaklığın artabileceği beklentisini de dile getirdi.