Üst düzey bürokratlara ek zammın detayları ortaya çıktı: Kim ne kadar alacak?

Genel maaş zamlarının yanı sıra kamu personellerine yapılan ek zamlara geçtğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Daha önce hakim ve savcılar ile hekimler, kaymakamlar gibi kamu görevlilerinin maaşlarında muhtelif zamanlarda yapılan ek zamlar gibi üst düzey bürokratlarda ek zam alacaklar arasına girdi.

Müfettiş ve uzmanlar başta olmak üzere kariyer meslek mensupları ve yönetici pozisyonundaki kamu görevlilerinin ek zamla iyileştirme talebine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yanıt verilirken kabul edilen önergeyle yönetici personel ile kariyer meslek mensuplarının maaşlarında iyileştirme yapıldı.

ÜST DÜZEY BÜROKRATLARA EK ZAMMIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kariyer meslek mensupları ve yöneticiler ile diğer kamu çalışanlarının maaşları arasındaki makası daraltan 2023 yılında tüm memurlara yapılan seyyanen zammın etkisini ortadan kaldıracak yeni ek zam en son 2011 yılında ek zam alan üst düzey bürokratlar tarafından uzun süredir bekleniyordu.

abertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi'ne göre; 34 bin 200 kişinin yararlanacağı ilave zam yeni yıldan itibaren maaşlara yansıyacak. Ek zam alan bürokratların 80’i kariyer meslek mensuplarından oluşurken zam tutarının görev ve pozisyona göre değiştiği ortaya çıktı.

KİM NE KADAR ALACAK?

En düşük artış 1.433,51 TL ile müşavirlere yapıldı. Bakanlıkların, genel müdürlüklerin ve başkanlıkların Ankara, İstanbul, İzmir bölge müdürlerine 33.058,46 TL, büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapan bölge müdürlerine 30.542,51 TL, diğer illerdeki bölge müdürlerine ise 28.787,19 TL zam yapıldı.

Daire başkanı, grup başkanı gibi pozisyondakilerin maaşlarında 37.446,75 TL, bakanlık müşaviri, genel müdür yardımcısı ve eşdeğeri pozisyondaki kamu görevlilerinin maaşlarında 45.521,21 TL artış yapıldı.

Başbakan müşaviri, TBMM Başkan müşaviri ve eşdeğeri pozisyondakilere 46.223,33 TL, merkezde görev yapan büyükelçiler, çeşitli kurumların başkan ve başkan yardımcıları ile genel müdürlerine 52.893,54 TL, Devlet Personel Başkanı, Gelir İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumu, AFAD, Talim Terbiye Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumu başkanlarına 53.595,66 TL, bakanlık ve bağlı kuruluş müsteşarı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valisi, MGK Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı ile ek göstergesi 7.800 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlara 51.547,79 TL, Diyanet İşleri Başkanı ve TBMM Genel Sekreterine ise 54.180,77 TL zam yapıldı.

Genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçileri ile uzmanlara ise kadro derecelerine göre 19.659,54 TL ile 29.910,59 TL arasında ilave zam yapıldı. Bunların yardımcılarına yapılacak ilave zam ise 8.320,20 TL ile 11.994,66 TL arasında değişecek.

Bunların yanı sıra çeşitli görevlerde bulunan yönetici ve kariyer meslek mensuplarının maaşlarında da iyileştirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine 39.787 TL, Kamu Başdenetçisi ve TRT Genel Müdürüne 37.447 TL, Yükseköğretim Kurulu Başkanına 23.404 TL, YÖK üyeleri ile YÖK Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerine, ÖSYM Başkanı ve başkan yardımcılarına 18.723 TL zam yapıldı.

Üst kurul personelinden yukarıda yer alan 375 Sayılı KHK'daki (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadro unvanları emsal alınmak suretiyle belirlenen kadro ve pozisyonlarda fiilen görev yapanlara 22.234 TL'yi geçmemek üzere ilave ödeme yapılacak.

ERDOĞAN BELİRLEYEN OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatında görev yapanlardan temel makro plan ve programların hazırlanmasına, bütçe, kamu gelir ve harcama politikalarının planlama ve uygulama süreçlerinin geliştirilmesine, mali disiplinin güçlendirilmesine, mali yönetim ve kontrol faaliyetlerinde etkinliğin artırılmasına, politika, ilke ve stratejilerin belirlenmesine yönelik görevleri yürütenlere 22.234 TL’yi aşmamak üzere ilave ek ödeme yapılacak.

Cumhurbaşkanı, bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını, görev yapılan birim, kadro veya görev unvanı, görevin önem ve niteliği gibi kriterleri dikkate almak suretiyle belirleyecek.

Söz konusu zamlardan binde 7,59 oranındaki damga vergisi dışında herhangi kesinti yapılmayacak. Ancak bu zamlar emekli aylıklarının hesabında dikkate alınmayacak.

Maaş artışları, mevcut memur maaş katsayısına göre hesaplandı. Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18 - yüzde 21 arasında bir zam bekleniyor. Söz konusu ilave zam tutarları, ocak ayında memur maaş zammı oranında ayrıca artacak.