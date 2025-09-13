Uçak koltuklarını çocukların sırtına giydirdiler

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, görevini tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını geri dönüştürerek okul çantası ve kırtasiye malzemesi haline getirdi. Hazırlanan bu özel ürünler, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’teki iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

YENİLİKÇİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, THY Teknik AŞ, kullanım süresi dolan uçak koltuğu kumaşlarını geri dönüştürerek çevreye katkı sağlayan bir ileri dönüşüm (upcycling) projesine imza attı.

Şirketin tekstil atölyelerinde, gönüllü çalışanların katkılarıyla yürütülen bu girişimle, eski koltuk kumaşları öğrenci çantalarına dönüştürüldü. Üretilen çantalar, içerisinde temel kırtasiye malzemeleriyle birlikte depremden zarar görmüş okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

BOLAT: “GELECEĞİN NESİLLERİNE VE ÇEVREYE KATKI SUNUYORUZ”

THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, projeye dair değerlendirmesinde, 2023’te yaşanan depremlerin etkisinin halen hissedildiğini vurguladı.

Bolat açıklamasında, “Kullanım dışı kalan uçak koltuk kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye ürünlerine dönüştürerek hem doğamızı korumayı hem de geleceğin teminatı olan çocukların eğitim süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.