Uçak koltuklarını çocukların sırtına giydirdiler

Uçak koltuklarını çocukların sırtına giydirdiler
Yayınlanma:
Güncelleme:
THY kullanım ömrünü tamamlayan koltukları çocuklar için çantaya dönüştürdü.

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, görevini tamamlayan uçak koltuğu kumaşlarını geri dönüştürerek okul çantası ve kırtasiye malzemesi haline getirdi. Hazırlanan bu özel ürünler, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’teki iki okulun öğrencilerine dağıtıldı.

YENİLİKÇİ GERİ DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, THY Teknik AŞ, kullanım süresi dolan uçak koltuğu kumaşlarını geri dönüştürerek çevreye katkı sağlayan bir ileri dönüşüm (upcycling) projesine imza attı.

Şirketin tekstil atölyelerinde, gönüllü çalışanların katkılarıyla yürütülen bu girişimle, eski koltuk kumaşları öğrenci çantalarına dönüştürüldü. Üretilen çantalar, içerisinde temel kırtasiye malzemeleriyle birlikte depremden zarar görmüş okullarda eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

BOLAT: “GELECEĞİN NESİLLERİNE VE ÇEVREYE KATKI SUNUYORUZ”

THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, projeye dair değerlendirmesinde, 2023’te yaşanan depremlerin etkisinin halen hissedildiğini vurguladı.

Bolat açıklamasında, “Kullanım dışı kalan uçak koltuk kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye ürünlerine dönüştürerek hem doğamızı korumayı hem de geleceğin teminatı olan çocukların eğitim süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Ekonomi
TMSF iki dev şirket için 209 milyon TL istedi
TMSF iki dev şirket için 209 milyon TL istedi
Bakan duyurdu: 17 bin kişi işe alınacak
Bakan duyurdu: 17 bin kişi işe alınacak