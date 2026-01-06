Uçak bileti alacaklar dikkat! AJet’ten 9 dolara yurt dışı bileti

34 ülkede 59 noktaya seferleri olan AJet, yeni yılın ilk kampanyasıyla misafirlerine avantajlı fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor.

AJet’in indirimli biletleri, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00’den 7 Ocak 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

9 dolardan (387,40 Türk Lirası)/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak. Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar/euro artı vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı. Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak.

Ek hizmet olarak; 12 euro olan kabin bagajı 5 euroya, yine 12 euro olarak sunulan ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek. İndirimli biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden satışta olacak.