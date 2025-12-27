Tuzağa düşmeyin! Yarım saatlik işe 18 bin lira istedi

İstanbul Esenler'de yaşayan 31 yaşındaki Ebru Yıldız'ın evinin tuvaleti tıkandı. Sorunu kendisi çözemeyince internetten aratarak tesisatçı bulup çağırdı. İddiaya göre; Yıldız, ısrarla fiyat sormasına rağmen eve gelen tesisatçıdan yanıt alamadı.

TUZAĞA DÜŞMEYİN! YARIM SAATLİK İŞE 18 BİN LİRA İSTEDİ

Mynet'in haberine göre; Ebru Yıldız, tesisatçının kendisine “Hiçbir tesisatçı tahmini fiyat vermez, metre başı 650 liradan çalışıyoruz, iş bitince fiyat çıkar” denildiğini belirterek ekibi eve çağırdı. Ancak yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından istenen ücret karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yıldız, “Yarım saatlik işin sonunda ‘ücreti alabilir miyiz?’ dediler. Ne kadar olduğunu sorduğumda 18 bin lira dediler. Hayatımın şokunu yaşadım” ifadelerini kullandı.

TESİSATÇI EVİ TERK ETMEYİNCE BORÇ ALMAK ZORUNDA KALDI

Talep edilen ücretin yüksekliği nedeniyle büyük panik yaşayan Yıldız, tesisatçıların evi terk etmemesi üzerine arkadaşından borç almak zorunda kaldı. O anlarda bina sakinlerinin de tartışmaya şahit olduğu öğrenildi.

Bir çocuğu engelli olan ve geçimini engelli maaşı ile evde bakım desteğiyle sağladığını söyleyen Yıldız, “O para benim kira paramdı. Zor geçiniyoruz, çok çaresiz kaldım” dedi.

'YAPILAN İŞ EN FAZLA 5 BİN LİRA'

Ödemeyi yaptıktan sonra aynı işlem için başka tesisatçılardan fiyat soran Yıldız, aynı hizmet için verilen fiyatların en fazla 5 bin lira olduğunu öğrenince dolandırıldığını düşündü. Firma ile yeniden iletişim kurmaya çalıştığını belirten Yıldız, farklı bir numaradan aramasına rağmen sert yanıtlar aldığını ve telefonunun yüzüne kapatıldığını öne sürdü.

Ebru Yıldız, yaşadığı mağduriyetle ilgili yasal yollara başvuracağını belirterek, “Engelli bir çocuğun annesiyim. Hakkımı sonuna kadar aramak istiyorum” dedi.