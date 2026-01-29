TÜVTÜRK iade edecek! Tüketici Hakem Heyeti kararı verdi

TÜVTÜRK araç muayenesi ödemelerini kredi kartı ile yapan vatandaştan aldığı komisyon ücretini iade edecek! Şikayeti görüşen Tüketici Hakem Heyeti, komisyon uygulamasının mevzuata aykırı olduğu yönündeki kararı verdi.

Tüketici Hakem Heyeti, araç muayenesi sırasında kredi kartıyla ödeme yapan vatandaştan alınan komisyon ücretini mevzuata aykırı buldu.

Heyet, TÜVTÜRK tarafından tahsil edilen tutarın iadesine oy birliğiyle hükmetti.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI VERDİ

TRT’nin haberine göre, Ali Kaya 4 Kasım 2025’te TÜVTÜRK Niksar Şubesi’nde aracını muayene ettirdi. Muayene ücretini kredi kartıyla ödemek isteyen Kaya’dan 65,63 TL komisyon bedeli talep edildi.

Komisyon alınmasının yasal olmadığını ifade eden Kaya, itirazına rağmen ücretin tahsil edilmesi üzerine Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen Tüketici Hakem Heyeti, dosyayı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında değerlendirdi.

Komisyon uygulaması mevzuata aykırı bulundu.

TÜVTÜRK İADE EDECEK!

İncelemede, üye işyerlerinin kredi kartıyla yapılan ödemelerde tüketiciden komisyon veya ek hizmet bedeli talep edemeyeceği vurgulandı.

Heyet, kredi kartı kullanımı nedeniyle alınan komisyonun mevzuata aykırı olduğuna hükmederek, TÜVTÜRK tarafından tahsil edilen 65,63 TL’nin tüketiciye iadesine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

