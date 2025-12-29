Türkiye'nin en ucuz şehirleri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi sonuçlarını yayımlayarak Türk lirasının bölgeler arasındaki satın alma gücü farklarını ortaya koydu.

GENEL GÖRÜNÜM: İSTANBUL VE DİĞERLERİ

Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksinde zirve ve dip noktaları arasındaki makas oldukça açık görünüyor. 2024 yılı sonuçlarına göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge 112,6 ile İstanbul (TR10) olurken, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 daha pahalı olduğu belirlendi. Buna karşılık; Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’i kapsayan TRC3 bölgesi 91,5 endeks puanı ile en ucuz bölge seçildi ve Türkiye ortalamasından yüzde 8,5 daha ekonomik bir tablo çizdi.

KONUT, SAĞLIK VE EĞİTİMDE İSTANBUL 'ATEŞ PAHASI'

Halkın en büyük gider kalemleri olan konut, sağlık ve eğitimde İstanbul, diğer tüm bölgeleri geride bıraktı. Konut grubunda en yüksek fiyat düzeyi 147,3 ile İstanbul’da gerçekleşirken, en düşük bölge 73,8 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu.

Eğitimde İstanbul 138,8 endeks puanıyla bu alanda da liderliğini sürdürürken, eğitim masraflarının en düşük olduğu yer 58,6 ile yine Ağrı hattı oldu. Sağlık harcamalarında İstanbul 136,8 puanla zirvedeyken, en uygun fiyatlar 73,6 puanla Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgesinde görüldü. Ulaşım maliyetlerinde de İstanbul 103,8 puanla en pahalı, Mardin hattı ise 95,2 puanla en ucuz bölge olarak kayıtlara geçti.

GIDADA SÜRPRİZ ZİRVE

Pahalılık denince akla İstanbul gelse de, mutfak masrafları ve giyim harcamalarında tablo şaşırttı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda en yüksek fiyat düzeyi 106,0 ile Balıkesir ve Çanakkale (TR22) bölgesinde ölçüldü. En ucuz gıda ise 95,1 endeksle Mardin hattında bulundu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise en yüksek endeks 108,4 ile yine Balıkesir ve Çanakkale’de görülürken, en düşük fiyatlar 87,1 puanla Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’da tespit edildi.

EĞLENCE, KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM MALİYETLERİ

Sosyal yaşam ve ev eşyası kalemlerinde de bölgeler arasında ciddi farklar bulunuyor. Dışarıda yemek yemenin ve konaklamanın en pahalı olduğu bölge 113,8 puanla İzmir olurken, en ucuz bölge 88,5 puanla Ağrı hattı oldu.

Eğlence ve kültür grubunda en yüksek endeks 105,0 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova (TR42) bölgesinde gerçekleşirken, en düşük bölge 93,4 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu. Ev eşyası grubunda en yüksek fiyat düzeyi 105,1 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta görülürken, en düşük puan 94,1 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir bölgesinde kaydedildi.

HABERLEŞME VE DİĞER HİZMETLERDEKİ DURUM

Haberleşme grubunda internet ve telefon ücretlerinin ülke genelinde benzer olması nedeniyle makas dar kalsa da; en yüksek fiyat düzeyi 102,3 ile İzmir, en düşük ise 97,4 ile Aydın, Denizli ve Muğla oldu.

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda ise İstanbul 109,0 puanla yine en pahalı, Mardin-Siirt hattı 92,3 puanla en ucuz bölge olarak belirlendi. Alkollü içecekler ve tütünde ise bölgeler arası fark en az düzeyde kalarak endeks 100,1 ile 99,6 arasında değişti.