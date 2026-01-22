Türkiye'deki en ucuz araba olabilir: 600 bin liraya piyasaya çıktı

Yayınlanma:
Dünyanın en büyük üreticilerinden SAIC, tek depoyla İstanbul’dan Almanya’ya kadar gidebilen Roewe M7 DMH modelini tanıttı. Çin’de 12 bin Euro'ya satışa çıkan bu teknoloji harikasının Türkiye'deki en ucuz araçlardan biri olması bekleniyor.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden SAIC, Roewe M7 DMH modelini piyasaya sundu.

Yeni model özellikle verimlilik ve menzil verileriyle tüm dengeleri sarsmaya hazırlanıyor.

ÖZELLİKLERİ NE?

2025/02/19/otomatik-vites-7878331af5.jpeg

Roewe M7 DMH, sadece düşük tüketimiyle değil, sunduğu performansla da dikkat çekiyor:

Menzil Rekoru: Tam dolu depo ve batarya ile kesintisiz 2 bin 50 kilometre sürüş imkanı.

Yakıt Cimrisi: 100 kilometrede ortalama 2,9 litrelik tüketim vaadi.

Performans: 0’dan 100 km/s hıza sadece 7,9 saniyede ulaşabiliyor.

Tasarım: Aracın estetik çizgilerinin arkasında Rolls-Royce ve BMW’de görev almış Josef Kaban gibi dev isimlerin imzası bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ ARABA OLABİLİR Mİ?

2023/10/07/turkiye-deki-en-ucuz-10-otomobil-1044235-5.jpg

Çin pazarında yaklaşık 12 bin Euro (600 bin TL) seviyesinde alıcı bulan modelin Türkiye geleceği, vergi sistemi nedeniyle soru işaretleri barındırıyor:

Çin Fiyatı: 600-610 bin TL bandında.

Türkiye Senaryosu: Mevcut gümrük vergileri, ÖTV ve KDV eklendiğinde fiyatın 1,1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasına çıkabileceği tahmin ediliyor.

Grup Gücü: SAIC bünyesinde MG, Volkswagen ve General Motors gibi devlerle ortaklıklar yürüten markanın bu modeli, hibrit segmentindeki en iddialı fiyat-performans ürünü olarak görülüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

