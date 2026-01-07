'Türkiye'de ilk dedi' rekoru açıkladı!

İktidarın hayvancılık politikaları iflas etti; dana eti fiyatları tarihte ilk kez 20 dolar sınırını aşarak dünya ortalamasını üçe katladı. Milyonlarca emekli ve çalışan için protein tüketmek artık ulaşılmaz bir lüks haline geldi.

İLK KEZ 20 DOLARI AŞTI

Türkiye’de kırmızı et fiyatları, 2025 yılının son ayında tarihi bir eşiği geride bırakarak milyonların sofrasından tamamen uzaklaştı.

Ekonomist İnan Mutlu dana etinin rekor seviyeye ulaştığını "Türkiye'de ilk" diye duyurdu.

Dana eti fiyatının 20 doları aştığını söyleyen Mutlu "Dünya fiyatı 7 dolar 38 sent olan dana eti, Türkiye'de 20 dolar 31 sent." dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından paylaşılan veriler de Mutlu'yu doğruladı. Bune göre market raflarındaki bir kilogram dana etinin ortalama fiyatının 864,81 liraya ulaştı. Bu tutar, aralık ayı döviz kuru üzerinden hesaplandığında 20,31 dolara tekabül ediyor.

DANA ETİNDE ÜÇ YILLIK ZAM TABLOSU KORKUTUCU

Son üç yılın verileri alt alta konulduğunda, milyonların alım gücündeki devasa erime daha net görülüyor. 2022 yılının aralık ayında 173,54 lira (9,31 dolar) olan dana etinin kilogramı, 2023'te 405,73 liraya, 2024 sonunda ise 583,57 liraya fırladı. Ortaya çıkan tabloya göre, et fiyatları son üç senede Türk Lirası bazında yüzde 398, dolar bazında ise yüzde 118 oranında artış gösterdi.

DÜNYA ORTALAMASINI ÜÇE KATLADIK

Dünya Bankası istatistiklerine göre, aralık 2025 itibarıyla yerküre genelinde bir kilogram dana etinin ortalama satış bedeli 7,38 dolar seviyesinde seyrediyor. Türkiye’deki 20,31 dolarlık etiket, dünya ortalamasının tam üç katına ulaşıldığını tescilledi.

Bu durum, Türkiye'deki tüketicinin dünyanın geri kalanına kıyasla aynı eti üç kat daha pahalıya almak zorunda kaldığını ispatlıyor.

KUZU VE TAVUK ETİNDE DE TABLO AYNI

Hayvansal protein kaynaklarındaki fahiş fiyatlar sadece dana etiyle sınırlı kalmadı. Dünya genelinde kilogramı 1,78 dolar olan tavuk eti, ülkemizde 2,65 dolardan (112,97 lira) alıcı buluyor. Kuzu etindeki uçurum ise çok daha vahim bir boyuta ulaştı. Dünyada ortalama 6,37 dolar olan kuzu etinin Türkiye'deki kilogram fiyatı 23,46 doları (999,02 lira) bularak 1.000 lira sınırına dayandı.