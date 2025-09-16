Türkiye'de bir ilk: Bor ve deniz kabukları artık kablo oluyor

Yayınlanma:
Çevreye duyarlı AR-GE projelerine öncelik veren yerli bir firma tarafından bor madeni, Hint keneviri, salyangoz ve deniz kabuğu tozu kablo yapımında ham madde olarak kullanıldı.

Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik anlayışıyla faaliyetlerini yürüten, üretim modellerinde ve iş yönetimlerinde köklü değişiklikler yaparak daha çevre dostu bir iş modeli benimseyen işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Küresel enerji endüstrisinde de yeşil dönüşüm hız kazanıyor.

Borsan AR-GE ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ekrem Altan, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kaynak ve verimliliği esas alan AR-GE projelerine öncelik verdiklerini söyledi.

aa-20250916-39125818-39125816-turkiyede-ilk-kez-salyangoz-ve-deniz-kabugundan-kablo-malzemesi-gelistirildi.jpg

Yerli ve yenilenebilir ham maddeleri önceleyerek karbon ayak izini düşüren ve geri dönüşüm odaklı malzemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Altan, "Türkiye'de ilk kez bor, salyangoz ve deniz kabuğu tozu katkılı kablo malzemelerinin yerli kaynaklarla geliştirilmesini sağladık." dedi.

Altan, Türkiye'nin kritik ve yerli ham maddesi bor mineralini kablo izolasyon malzemelerinde alev geciktirici özellik sağlamak amacıyla kullandıkları AR-GE projeleri olduğuna işaret ederek, "Bu sayede güvenliği artırıyoruz ve dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Yılda binlerce ton atık ham madde olarak kullanılan bir başka inorganik ham maddeyse deniz ve salyangoz kabuklarının tozu. Bu tozları kablonun dış kaplamalarında özel tekniklerle kullanıyoruz. Doğal ve hızlı yenilenebilir bir kaynak olan Hint kenevir liflerini de belirli proseslerden geçirerek kablo kılıf ve izolasyon malzemesi olarak kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "BİYOBOZUNUR KABLO MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALARIMIZI DERİNLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Geliştirdikleri malzemelerin özellikle kablonun izolasyon ve dış kılıf katmanlarında kullanıldığına dikkati çeken Altan, bu sayede çevreye daha az zarar verildiğini ve ürünün teknik, mekanik ve elektriksel olarak dayanıklılığını artırdıklarını anlattı.

Altan, geliştirdikleri bor katkılı alüminyum solar kablonun, güneş enerjisi sistemlerinin daha uzun ömürlü, doğa dostu, ekonomik ve erişilebilir olmasını kolaylaştırdığını belirterek, Türkiye'nin bor rezervleri için yüksek katma değerli kullanım alanı sunduğunu dile getirdi.

Doğal ve yerli ham maddelerin kullanımının çevresel ayak izini, dışa bağımlılığı azaltmak ve sürdürülebilirlik açısından yeni bir vizyon kazandırmak için önemini vurgulayan Altan, geliştirdikleri tüm çözümlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın döngüsel ekonomi, düşük karbon salımı ve sürdürülebilir üretim ilkeleriyle birebir uyumlu olduğunu kaydetti.

Altan, amaçlarının çevreyle tam uyumlu, yeşil dönüşüm odaklı ürün sayısını geliştirmek olduğunu belirterek, "Geri dönüştürülmüş polimerler, halojensiz alev geciktiricili bileşikler ve biyobozunur kablo malzemeleri üzerindeki çalışmalarımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

