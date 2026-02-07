'Türkiye Yüzyılı' iftar menüsünde! Yersen! 'Yarı fiks' dönemi başladı

İktidarın "Türkiye Yüzyılı" diye övündüğü yıllarda ekonomik çöküş her alanda kendini gösteriyor. Türkiye tarihinde eşine az rastlanır bir ekonomik krizden geçilirken, Ramazan ayında bazı işletmeler "İsraftan kaçınıyoruz" diyerek yarı fiks menü dönemini başlattı. Geçmiş yıllarda olmayan bu uygulama ile gözler düşen alım gücüne çevrildi.

Ramazan ayına sayılı günler kala restoranlar da iftar menülerini hazırlamaya başladı. Bazı restoranlar sürpriz fiyatlara karşılaşmak istemeyen müşterileri için "fiks menü" seçeneği sunuyor.

İstanbul'da en ucuz tek kişilik iftar menüsünün 500 lirayı aştığı ve yüksek enflasyonun olduğu koşullarda dışarıda iftar açmak da lüks hale geldi.

MALİYETLER ARTTI YARI MENÜ GELDİ

DHA'ya konuşan restoran işletmecisi Nihat Bingöl geleneksel fiks menüler için israf yorumunda bulunsa da artan maliyetler dikkat çekiyor.

Bingöl'e göre uzun süreli açlık sonrası verilen kontrolsüz siparişler, masaya gelen ancak yenmeyen ürünlerle sonuçlanıyor. Bingöl, Türkiye'de yılda 23 milyon ton gıdanın israf edildiğini hatırlatarak, bu durumun hem maddi hem de manevi bir yıkım olduğunu vurguluyor.

Yine Bingöl'e göre, istenmeyen ürünlerin bile masaya gelmesi, kişiyi doymasına rağmen yemeğe zorlayarak aşırı tüketimi tetikliyor.

Bu nedenle yarı fiks menü sunduklarını söylese de aslında Türkiye'deki birçok kişi artık dışarıda yemek yiyemiyor. Milyonlarca kişi için dışarıda yemek artık lüks olmuş durumda.

YARI FİKS' İFTAR SİSTEMİ

Şef Emircan Canatar ise yarı fiks menüyü devreye aldıklarını ve oluşturdukları bu menüyle "zaruri yedirme" devrine son vereceklerini iddia etti:

Canatar şunları anlatıyor:

"Masaya sadece temel iftariyelikler (meze, çorba, sıcak pide) geliyor. Misafir çorbasını içip kan şekerini dengelediği sırada garsonlar ana yemek siparişini alıyor.

'İster 5 kalem sipariş ver, ister sadece bir burger ye' mantığıyla çalışan sistemde, kişi masaya gelen her şeyin bedelini değil, sadece tercih ettiklerinin bedelini ödüyor."

KIŞ RAMAZANI DAMAK TADINI DEĞİŞTİRDİ

Ramazan'ın kış mevsimine denk gelmesi, restoranların mutfak hazırlıklarını da etkiledi:

Yazın tercih edilen hafif meyveli tatlıların yerini; künefe, kadayıf gibi geleneksel şerbetli tatlılar aldı. Soğuk havalar nedeniyle iftara sıcak ve doyurucu çorbalarla başlama isteği arttı.

Paket servisin önemi giderek artıyor. İleri tarihli siparişler de artık devrede.

FİYATLAR BİN 500 LİRA ARTTI

Nihat Bingöl, maliyet artışlarının menü fiyatlarına yansımasına ilişkin şu öngörüleri paylaştı:

"Geçen yıl 2.000 TL - 3.500 TL bandındaydı.

Bu yıl A sınıfı restoranlarda menü fiyatlarının 2.500 TL ile 5.500 TL arasında değişmesi bekleniyor."

Ortalama zam oranının geçen yıla göre yaklaşık %20 civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

