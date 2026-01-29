Türkiye Varlık Fonu’nun borcu 10,7 trilyon liraya ulaştı

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) mali yapısı ve denetim dışı konumu, muhalefet ve uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Fonun borçları rekor seviyelere ulaşırken, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusundaki endişeler derinleşiyor.

10.7 TRİLYON LİRALIK BORÇ YÜKÜ

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in aktardığı verilere göre, TVF'nin borcu 2024'te yüzde 35.3 artarak 10 trilyon 671 milyar liraya yükseldi. Bu borcun 8 trilyon 814 milyar lirası kısa vadeli. Özkaynakları yaklaşık 2 trilyon lira olan fonun borcunun özkaynaklarını kat kat aştığı belirtildi.

‘CUMHURBAŞKANININ FON YÖNETTİĞİ BAŞKA ÜLKE YOK’

Erdem, "Cumhurbaşkanı’nın Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olduğu başka bir ülke yok" ifadesini kullanarak kurumsal yapıyı eleştirdi. Ayrıca TVF'nin küresel muadillerinden farklı olarak, tasarruf birikimi olmaktan çok bir borçlanma ve finansman aracı gibi çalıştığını söyledi.

'GÖLGE MALİYE BAKANLIĞI' NİTELENDİRMESİ

Mustafa Erdem, TVF'yi "gölge Maliye Bakanlığı" olarak nitelendirdi ve "Maliye denetleniyor ancak Varlık Fonu denetlenmiyor. Bu borcun nereden geldiğini bilmiyoruz" dedi. Fonun, merkezi bütçe dışında faaliyet göstererek bütçe dışı bir mali araç gibi kullanıldığı öne sürüldü.

TVF: DÜNYADA AKTİF EN BÜYÜK 10 FON ARASINDAYIZ

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut ise TBMM'de yaptığı bir açıklamada, TVF'nin 360 milyar dolarlık aktif büyüklükle dünyada ilk 10 sırada yer aldığını söyledi.

HAZİNE BORCU DA GÜNDEMDE

Konuya ilişkin bir diğer dikkat çeken analiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borcuna ilişkin. Ekonomist Ömer Rıfat Gencal'ın hesaplamasına göre, Hazine'nin brüt borcu 2025 sonunda 13.7 trilyon liraya ulaşırken, borçlanma sadece gerçekleşen enflasyon oranında kalsaydı bu rakamın 10.1 trilyon lira (3.6 trilyon lira daha az) olacağı belirtildi.