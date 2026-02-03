Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılının ilk verileri üzerinden ekonomideki dengesizliği gözler önüne serdi. Ekonomik sorunların geniş kesimleri olumsuz etkilediğini belirten Gürer, "işi tıkırında olan mutlu azınlık" ile yoksulluk yaşayan milyonlar arasındaki makasın açıldığına dikkat çekti. Gürer, "Orta direk"in mutlu azınlığın seviyesine erişme çabası içindeyken yoksulluğun arttığını vurguladı. Sanayicinin konkordato ilan ettiği, iş yerlerinde üretimin yavaşladığı bir dönemde bankaların ciddi kâr etmesini eleştiren Gürer, sistemin üretimden çok para döngüsü üzerine kurulduğunu ifade etti.

VATANDAŞIN ÖDEDİĞİ FAİZ 1,2 TRİLYON

Bankacılık sektörünün kâr oranları ile vatandaşın ödediği faiz arasındaki paralellik verilere yansıdı. Gürer’in paylaştığı verilere göre;

Bankaların kârı: 2025 yılında bankaların brüt kârı, bir önceki yıla göre yüzde 54,4 artarak 1,2 trilyon lira oldu. Sektörün vergi sonrası net kârı ise yüzde 42,7 artışla 940,2 milyar liraya ulaştı. Kamu bankalarının net kâr artışı yüzde 57,4’ü buldu.

Vatandaşın faiz yükü: Vatandaşlar, bireysel kredi ve kredi kartı borçları için bankalara 2025 yılında rekor düzeyde faiz ödedi. Ödenen toplam faiz tutarı 1 trilyon 222 milyar lira olarak gerçekleşti. Vatandaşın faiz yükü son 4 yılda 6 kattan fazla arttı.

Gürer, bu tabloyu, "Parayı veren zenginleşirken, alan ise geri ödeyemediği için borçlanan ve yoksullaşan oldu" sözleriyle özetledi.

BORÇSUZ YAŞAMAK İMKANSIZ HALE GELDİ

Vatandaşın borç yükündeki artış haftalık verilere de yansıdı. 16–23 Ocak haftasında bireysel kredi ve kredi kartı borçları 66,5 milyar lira artarak toplamda 5 trilyon 973 milyar liraya yükseldi. Varlık yönetim şirketlerine olan 101 milyar liralık borç da eklendiğinde, vatandaşın toplam finansal borcu 6,1 trilyon lirayı buluyor. Batık bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise toplamda 359 milyar liraya ulaştı.

TARIMDA "SİGORTA ŞARTI" ÇİFTÇİNİN BELİNİ BÜKTÜ

Borç krizinden tarım sektörü ve KOBİ’ler de nasibini aldı. KOBİ’lerin kredi borçları 2025’te 2 trilyon lira artarak 6,4 trilyon liraya çıkarken, tarım sektörünün borcu 1 trilyon 239 milyar liraya yükseldi.

Tarımda yaşanan yapısal sorunlara ve ithalat baskısına dikkat çeken Gürer, 2026 yılında başlayan yeni uygulamayı şu sözlerle gündeme getirdi:

"‘Sigorta borcun varsa öde, yoksa sübvansiyonlu kredi yok’ uygulaması çiftçi, besici ve esnafın belini büktü. Bu uygulama, piyasada daha yüksek faizle borçlanmaya vesile oluyor. Çiftçi tam da ekim döneminde tohum, gübre ve mazot alımında sıkıntıya düştü. Borç dahi şarta bağlandı. Banka alacağına bakıyor; çiftçi ise nasıl üretip ayakta kalırım diye düşünüyor."

İCRA DAİRELERİNDE DOSYA PATLAMASI: OCAK'TA 866 BİN YENİ DOSYA

Ekonomik darboğazın son durağı icra daireleri oldu. 1–31 Ocak 2026 tarihleri arasında UYAP üzerinden icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin adet artarak 866 bine yükseldi.

İcra istatistiklerindeki son durum şöyle:

Toplam dosya sayısı: 31 Ocak itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan (işlemi devam eden) toplam dosya sayısı 24 milyon 140 bine çıktı.

Yıllık artış: Derdest dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 844 bin adet arttı.

Gürer, evdeki eşyadan tarlaya kadar vatandaşın elinde avucunda ne varsa icra yoluyla alındığını belirterek, iktidarın sorunları "yokmuş" gibi göstermesine rağmen resmi verilerin gerçeği ortaya koyduğunu vurguladı.