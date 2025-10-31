Turizmde rekor! En yüksek seviye!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin 2025 yılının ilk dokuz ayında 50 milyar dolarlık turizm geliri elde ettiğini belirterek, “Yıl sonunda 64 milyar dolar gelir hedefimizi yakalayacağız” dedi. Böylece Türkiye, 2025’in üçüncü çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirine imza attı.

9 AYDA 50 MİLYAR DOLAR GELİR, 50 MİLYON ZİYARETÇİ

2025’in ilk altı ayında 25,8 milyar doları aşan gelir, eylül sonu itibarıyla 50 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 49 milyon 993 bine, kişi başı ortalama harcama ise 103 dolara çıktı.

AKM’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Ersoy, 2025 yılı hedeflerinin büyük ölçüde aşıldığını belirterek, “Geçen yılın aynı döneminde 49 milyon 181 bin ziyaretçimiz vardı. Bu yıl yüzde 1,6 artışla 50 milyon sınırına ulaştık,” dedi.

RUSYA, ALMANYA VE İNGİLTERE İLK ÜÇTE

Ziyaretçi dağılımında Rusya Federasyonu 5,53 milyon kişiyle ilk sırada, Almanya 5,22 milyonla ikinci, Birleşik Krallık ise 3,54 milyonla üçüncü oldu. Ersoy, “Bu tablo, pazar çeşitliliği stratejimizin başarılı şekilde sonuç verdiğini gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

KİŞİ BAŞI GECELİK HARCAMA 116 DOLARA YÜKSELDİ

Bakan Ersoy, ortalama kalış süresinin 10,3 gün olduğunu, bunun da hedeflerle uyumlu seyrettiğini belirtti. Kişi başı gecelik harcamanın 2017’de 83 dolardan 2025’te 116 dolara çıktığını açıklayan Ersoy, “Yüzde 9’luk bir artışla hedeflerimizi aştık,” dedi.

TURİZM GELİRİNDE TARİHİ ARTIŞ

Ersoy, “2024’ün ilk dokuz ayında 47,3 milyar dolar gelir elde etmiştik. Bu yıl aynı dönemde 50 milyar dolara ulaştık. Yüzde 5,7’lik artışla Türkiye turizmde tarihinin en yüksek dokuz aylık gelirine ulaştı,” ifadelerini kullandı.

Ekim ayı verilerinin de güçlü geldiğini belirten Bakan, “Mevsimsel kaymalar artık ekim ve kasım aylarında pozitif etki yaratıyor,” dedi.

“64 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ YAKALAYACAĞIZ”

Ersoy, “Bütün göstergeler yıl sonu 64 milyar dolar turizm geliri hedefimizin tutturulacağını net biçimde ortaya koyuyor. Türkiye artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla değil, gelir ve kalite göstergeleriyle de dünya turizminde güçlü bir konuma sahip,” dedi.

DEPREM VE BÖLGESEL KRİZLERİN ETKİSİ

Ersoy, üçüncü çeyrek verilerini etkileyen olaylara da dikkat çekerek, “23 Nisan’daki İstanbul depremi Paskalya dönemine denk geldiği için bazı rezervasyon kayıplarına neden oldu. Hindistan–Pakistan ve İsrail–İran savaşları da bölgesel iptallere yol açtı,” diye konuştu.

Bu süreçte aile ağırlıklı rezervasyonlarda düşüş yaşandığını belirten Ersoy, “Türkiye krizlere açık bir coğrafyada yer alıyor. Ancak turizmimizi bu krizlere karşı dayanıklı hale getirmeye kararlıyız,” dedi.

STRATEJİK ADIMLAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bakan Ersoy, turizmde strateji değişikliğinin iki temel hedef üzerine kurulduğunu açıkladı:

“Birincisi ürün çeşitlendirmesiydi. Artık yalnızca deniz, kum, güneş değil; gastronomi, doğa, kültür ve inanç turizmiyle 60’tan fazla ürünle sahadayız.

İkincisi kaynak pazar çeşitliliği. Türk Hava Yolları’nın 330 şehre uçuş kapasitesini temel alarak dünyanın her yerini hedef pazar olarak belirledik.”

MEVSİMSEL KAYMALAR TURİZMİ UZATIYOR

Küresel ısınmanın etkilerine değinen Ersoy, “Artık nisan ve mayıs ayları serin geçiyor, ama sezon ekim ve kasıma uzuyor. Buna uyum sağlamak için vergi sübvansiyonlarını haziran ayına kadar uzattık,” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarda, Antalya, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında dış hat uçuşlarında yüzde 5 indirim sağlandığını duyuran Ersoy, bu adımın sezon başlangıcını canlandıracağını belirtti.

TÜRKİYE DÜNYA TURİZM LİGİNDE İLK BEŞTE

Ersoy, Türkiye’nin turizmde Birleşmiş Milletler verilerine göre İtalya’yı geçerek dördüncü sıraya yükseldiğini söyledi:

“Her yıl rekor kırarak dünya turizm pastasında ilk beşe kalıcı şekilde yerleştik.”

“BAŞARI SADECE POTANSİYELLE OLMAZ”

Ersoy, başarı için yalnızca doğal güzelliklerin yetmeyeceğini vurgulayarak, “Doğru planlama, tanıtım ve yönetimle Türkiye’ye özgü bir turizm modeli oluşturduk,” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde turizmin stratejik sektör ilan edildiğini hatırlattı.

Yeni anlayışla 81 ile yayılan, 4 mevsimi kapsayan sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturuldu. Türkiye, sürdürülebilir konaklama sertifikasyonunda lider ülke konumuna ulaştı.

DİZİLER VE DİJİTAL TANITIMDA YENİ DÖNEM

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile tanıtım gücünü artırdıklarını belirterek, “Türk dizileri 170 ülkede 1 milyar izleyiciye ulaşıyor. Bu potansiyeli turizm tanıtımı için değerlendiriyoruz,” dedi.

Antalya ve İstanbul temalı iki mini dizinin yalnızca sosyal medya üzerinden 2,4 milyar izlenmeye ulaştığını aktaran Ersoy, “Tanıtım stratejilerimiz artık dijital çağın dinamikleriyle tam uyum içinde,” diye konuştu.