Turist sayısında büyük düşüş!

Turist sayısında büyük düşüş!
Yayınlanma:
Son dakika... Turist sayısı temmuz ayında geriledi. Geçen senenin aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 5 düşüş yaşandı.

Türkiye'de hayat pahalılığı turizmi de etkiledi. Önceki yıllarda turist akınına uğrayan Türkiye'de bu sene düşüş yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçici verilerine göre; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısından düştü.

Turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında azalarak 6 milyon 969 bin 546 adet oldu.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Ekonomi
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Son Dakika | Kamu tarafı hakem heyetine başvurdu
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Birleşik Kamu-İş: Cumhurbaşkanı Ankara'da mahallelerde ev kiralarını sorsun
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak
Fiyat onaylandı: Ekmek 15 liradan satılacak