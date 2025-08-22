Turist sayısında büyük düşüş!

Türkiye'de hayat pahalılığı turizmi de etkiledi. Önceki yıllarda turist akınına uğrayan Türkiye'de bu sene düşüş yaşandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçici verilerine göre; 2025 yılı temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısından düştü.

Turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,97 oranında azalarak 6 milyon 969 bin 546 adet oldu.

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azaldı.

AYRINTILAR GELİYOR...