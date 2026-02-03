TÜİK sepetinde gıdanın ağırlığı düşürüldü!

TÜİK sepetinde gıdanın ağırlığı düşürüldü!
Yayınlanma:
TÜİK, 2026 yılı enflasyon hesaplamalarında kullanılacak olan TÜFE sepetini ve metodolojisini güncelledi. Bu yıl sepetten 30 madde çıkarılırken, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi yansıtan 38 yeni madde listeye eklendi. Daha da önemlisi enflasyonda ağırlığı yüksek olan kalemlerin oranı düşürüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı enflasyon hesaplamalarında kullanılacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetini ve metodolojisini güncelledi.

Bu yıl sepetten 30 madde çıkarıldı. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimi yansıtan 38 yeni madde listeye eklendi. Ayrıca ana harcama grubu sayısı 12'den 13'e çıkarılarak "Sigorta ve Finansal Hizmetler" ayrı bir başlık haline getirildi.

TÜİK'in her yıl başında gerçekleştirdiği güncelleme ile 2025 yılında 407 olan madde sayısı 2026 yılında 428'e yükseldi. Bu değişiklikler, güncel tüketim kalıplarını daha hassas ölçmeyi hedefliyor.

2026 YILINDA ENFLASYON SEPETİNE EKLENEN 38 MADDE

Tüketici sepetine bu yıl dahil edilen ürün ve hizmetlerin listesi şu şekilde:

SıraMadde AdıSıraMadde Adı
1Simit (fırın, market vb.)20Fizik tedavi ücreti
2Hazır tavuk yemekleri21Elektrikli araç şarj ücreti
3Krema, kaymak vb. süt ürünleri22Dağıtım ücretleri (kurye, paket servis)
4Yöresel peynirler23Evde kullanılan spor aletleri
5Aromalı sütler24Sportif amaçlı özel giysi/aksesuarlar
6Kuru hurma25Evcil hayvanlara yönelik diğer ürünler
7Hazır pizzalar26Hobi ve eğlence hizmetleri
8Hazır börekler27Spor amaçlı kurs ücretleri
9Diğer hazır yemekler28Umre ücreti (Diyanet)
10Bebek elbise29Anaokulu ücreti
11Okul forması30Kahvaltı (hizmet sunulan yerlerde)
12Konut onarımına yönelik malzemeler31Tost (kantinde satılan)
13Konut onarımına yönelik işçilik32Simit (kantinde satılan)
14Banyo paspası33Çay (kantinde satılan)
15Diğer ev tekstili34Diğer bankacılık hizmet ücretleri
16Çamaşır kurutma makinesi35Kredi kartı yıllık aidatı
17Termos36Diğer elektrikli kişisel bakım aletleri
18Diş kanal tedavisi ücreti37Güneş kremi
19Diş protez kaplama ücreti38Otomobil ekspertiz ücreti

2026 YILINDA SEPETTEN ÇIKARILAN 30 MADDE

Güncelliğini yitirdiği veya tüketim payı azaldığı için sepetten çıkarılan maddeler şunlardır:

  1. Ekmek hamuru (yufka), Kakao, Bitki ve meyve çayı (poşet)
  2. Tayt (kadın), Elbise (çocuk), Kravat, Örgü yünü
  3. Ayakkabı tamiri (erkek ve kadın)
  4. Sehpa, Ankastre ocak (set üstü), Davlumbaz
  5. Soba aksesuar ve malzemeleri, Bulaşık bezleri
  6. Tansiyon aleti (sağlık gereçleri), Diş çekme ücreti
  7. Otomobil (dizel), Otopark ücreti, Tren bileti (banliyö)
  8. Bilgisayar ekipmanları (USB bellek, fare vb.)
  9. Sabit hat telefon görüşme ve bağlantı ücretleri
  10. Görsel/işitsel veri işleme işçilik ücreti
  11. Spor müsabakası giriş ücreti, Müzik aletleri, Fotoğraf çektirme ücreti
  12. Gazeteler, Magazinler ve dergiler
  13. Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları (dil kursu, KPSS kursu vb.)
  14. Tıraş malzemeleri

GIDANIN AĞIRLIĞI DÜŞTÜ

2021/12/02/hiperenflasyon.jpg

Hesaplamalarda kullanılan ana grupların yapısı ve ağırlıkları da güncellendi.

2025'te gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24.97'den yüzde 24.44'e düştü. Alkollü içecekler ve tütünün payı da yüzde 3.52'den yüzde 2.75'e geriledi. Buna karşılık ulaştırmanın ağırlığı yüzde 15.34'ten yüzde 16.62'ye çıktı.

Ana Harcama Grubu2026 Ağırlık (%)2025 Ağırlık (%)Değişim
Gıda ve Alkolsüz İçecekler24,4424,97Düşüş
Alkollü İçecekler ve Tütün2,753,52Düşüş
Ulaştırma16,6215,34Artış
Sigorta ve Finansal Hizmetler1,07(Yeni Grup)-

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Ekonomi
Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!
Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!
Model S/X öldü Model Y’ye yatırım! Tesla Model Y'nin yeni ve uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü
Model S/X öldü Model Y’ye yatırım! Tesla Model Y'nin yeni ve uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürdü