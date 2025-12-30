Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın son ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre endeks, Kasım ayı ile aynı seviyede kalarak 99,5 değerinde sabitlendi.

Ekonomik literatürde endeksin 100 puandan küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin karamsarlığı, 100'den büyük olması ise iyimserliği temsil ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE GERİLEME KAYDEDİLDİ

Endeksin alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan halkın beklentilerini yansıtan tüketici güven endeksi, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerine düştü.

Bir diğer düşüş ise inşaat sektöründe yaşandı; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalışla 84,5 seviyesine geriledi. Her iki veri de 100 puanlık eşiğin altında kalmaya devam etti.

SEKTÖREL VERİLER VE ENDEKSTEKİ ÇELİŞKİ

Genel endeksin 99,5 seviyesinde sabit kalmasında, bazı sektörlerdeki artışlar etkili oldu. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 103,7 değerini alırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 112,3’e yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini aldı. Bu veriler, ticari faaliyet yürüten kesimlerin iyimserlik bölgesinde olduğunu, ancak tüketicilerin karamsarlık bölgesinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.