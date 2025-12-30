TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven yok!

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven yok!
Yayınlanma:
TÜİK aralık ayı Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Endeksi önceki ayla aynı kalırken, 99,5 olarak gerçekleşti. Endekste 100 puan altı ekonomide karamsarlık anlamına geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın son ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre endeks, Kasım ayı ile aynı seviyede kalarak 99,5 değerinde sabitlendi.

Ekonomik literatürde endeksin 100 puandan küçük olması genel ekonomik duruma ilişkin karamsarlığı, 100'den büyük olması ise iyimserliği temsil ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE GERİLEME KAYDEDİLDİ

Endeksin alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan halkın beklentilerini yansıtan tüketici güven endeksi, Aralık ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 83,5 değerine düştü.

Bir diğer düşüş ise inşaat sektöründe yaşandı; inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalışla 84,5 seviyesine geriledi. Her iki veri de 100 puanlık eşiğin altında kalmaya devam etti.

SEKTÖREL VERİLER VE ENDEKSTEKİ ÇELİŞKİ

Genel endeksin 99,5 seviyesinde sabit kalmasında, bazı sektörlerdeki artışlar etkili oldu. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 103,7 değerini alırken, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,4 artışla 112,3’e yükseldi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 oranında artarak 115,4 değerini aldı. Bu veriler, ticari faaliyet yürüten kesimlerin iyimserlik bölgesinde olduğunu, ancak tüketicilerin karamsarlık bölgesinde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Ekonomi
2026’ya ‘borç batağında’ giriyoruz: İcra dairelerinde dosya dağları oluştu, vatandaşın elinde avucunda ne varsa gitti!
2026’ya ‘borç batağında’ giriyoruz: İcra dairelerinde dosya dağları oluştu, vatandaşın elinde avucunda ne varsa gitti!
Memur ve emekli için son 6 gün: Her şey ortaya çıkacak
Memur ve emekli için son 6 gün: Her şey ortaya çıkacak