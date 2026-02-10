TÜİK, 2025 sanayi üretimi verilerini açıkladı

TÜİK, 2025 sanayi üretimi verilerini açıkladı
Yayınlanma:
TÜİK, 2025 yılı Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Veriler, sanayi üretiminin aylık bazda toparlanma gösterse de yıllık bazda daraldığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından yayımlanan verilere göre, sanayinin alt sektörleri 2025 yılının son ayında karışık bir performans sergiledi. Madencilik ve enerji sektörleri yıllık bazda pozitif tarafta kalırken, sanayinin lokomotifi olan imalat sektöründeki gerileme genel endeksi aşağı çekti.

YILLIK DEĞİŞİM: İMALAT SANAYİNDE GERİLEME

2025 yılı Aralık ayında sanayinin alt sektörlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) değişimi şu şekilde gerçekleşti:

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Sektör endeksi yıllık %1,9 oranında artış gösterdi.

İmalat Sanayi: En büyük alt sektör olan imalat sanayinde endeks yıllık %2,7 oranında azaldı.

Elektrik, Gaz ve Buhar: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 oranında arttı.

AYLIK PERFORMANSDA TOPARLANMA SİNYALİ

Aralık ayında sanayi üretimi, bir önceki aya (Kasım 2025) göre tüm alt sektörlerde artış kaydederek %1,2'lik bir yükseliş yaşadı:

Madencilik ve Taş Ocakçılığı: Aylık bazda %1,3 oranında artış görüldü.

İmalat Sanayi: Bir önceki aya göre %1 oranında büyüme kaydedildi.

Enerji Sektörü: Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı endeksi aylık %4,1 ile en yüksek artışı gösteren sektör oldu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

