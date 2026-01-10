Trump'tan gazı aldık! Zirveyi kimseye bırakmadık: Asya kıtası bizim kadar olamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta temaslarını sürdürürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da ABD ile imzalanan doğal gaz anlaşmasını duyurmuştu.

Önümüzdeki 20 yıl boyunca toplamda Türkiye'nin yaklaşık 70 milyar metreküp ABD doğal gazı almasını sağlayan anlaşma kapsamında ilk satın almalar gerçekleşti. Rus gazının alternatifini ABD'de bulan Türkiye'nin ABD gazı alımı 2025 Aralık ayında yüzde 61 arttı. Bu ithalat rakamıyla Türkiye, Asya kıtasını dahi geride bıraktı.

TRUMP'TAN GAZI ALDIK!

ABD ile Türkiye'nin arasındaki ticarette ek Gümrük Vergileri’nin kaldırılmasıyla gıda ve otomotiv başta olmak üzere çok sayıda kalemde ithalat takamları yükselişe geçti. Yerli doğal gazla ihtiyacını karşılaması mümkün olmayan Türkiye, enerji ithalatında da rotayı kırarken uzun yıllardır doğal gaz satın aldığı Rusya'nın yerine ABD'ye yöneldi.

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre; Aralık ayında ABD’den yapılan LNG ithalatı yüzde 61 artarak 1 milyon 450 bin metrik tona ulaştı. Türkiye, son satın almalarla birlikte aralık ayında kullandığı doğalgazın yaklaşık 4’te 1’ini ABD’den sağladı.

ABD kaynaklı veriler, Washington'un aralık ayında 11.5 milyon metrik tonluk LNG’yi ihrac ettiğini bunun 1.5 milyon metrik tona yaklaşan kısmını da Türkiye'ye sattığını ortaya koydu. Türkiye böylece ABD’nin LNG ihracatının yüzde 12.6’sını satın aldı.

ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADIK

Kasım ayındaysa Türkiye, ABD’den 900 bin metrik tonluk LNG alarak Washington’un ihracatının yüzde 8.2’sini karşılamıştı.

BOTAŞ eski Gaz Alım Derneği Başkanı Ali Arif Aktürk, yapılan ithalatın 1 milyar metreküpe denk geldiğini hesaplarken TMMOB’dan Oğuz Türkyılmaz ise Türkiye’nin aralık ayında 4 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz kullandığını tahmin etti.

Alışveriş zirveden önce başladı: Türkiye ile ABD arasında LNG imzası

Böylece uzmanların tahminine göre aralık ayında kullanılan doğalgazın en az 4’te 1’i ABD’den geldi.

Türkiye’nin ithalatta ABD gazına bağımlılık oranı 2024’te yüzde 9.5 seviyesindeydi. Oğuz Türkyılmaz, ABD’de yapılan enerji anlaşmalarını eleştirerek “70 milyar metreküplük doğalgaz anlaşmasına ihtiyaç olup olmadığı tartışılır” dedi.

Türkiye'nin LNG ihtiyacını karşılayacak anlaşma tamamlandı

ASYA KITASI BİZİM KADAR OLAMADI

Erdoğan’ın, Trump ile Beyaz Saray’daki görüşmesine damga vuran enerji anlaşmaları, Türkiye'i ABD'ye bağladı. 2022, 2023, 2024 yıllarının ekim aylarında 1.2 milyar dolar civarında olan ithalat hacmi, Ekim 2025’te 1.8 milyar dolara çıktı. Kasım ayında da artış sürdü ve 1.5 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Ekim ve kasım aylarında yapılan ithalat önceki yıla oranla yüzde 27.9 yükseldi. Aynı dönemler karşılaştırıldığında ihracattaki oransal düşüş ise yüzde 10’u buldu.

Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bulunduğu, yaklaşık 5 milyar insanın yaşadığı Asya kıtasının ABD’den doğalgaz alımı ise 1.2 milyon metrik tonda kaldı.