ABD Başkanı Donal Trump'ın Fed başkanı adayı ortaya çıktı.

Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Kevin Warsh olduğunu açıkladı

Henüz kamuoyuna açıklanmamış konuları tartışmak için isimsiz kalmak isteyen kaynaklar, Trump resmi bir açıklama yapana kadar seçimin kesinleşmediğini belirtti.

Trump Fed Başkanı kararını bugün açıklayacak

Beyaz Saray ve Warsh, Bloomberg'ün yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

TRUMP BUGÜN AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs ayında dolacak. Trump ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Powell'ı faizi yüksek tutmakla suçlayıp hedef alıyordu. Fed Başkanı Powell'ı görevden almakla da tehdit eden Trump'a hukuk bu konuda kolaylık sağlamasa da aylardır, Powell'ı yıpratan açıklamalarını sürdürüyordu. Fed ile arasındaki gerilim piyasaları da sarsarken, Trump’ın "kendi çizgisine yakın" bir isim açıklaması bekleniyordu.

Trump’ın aday belirleme sürecindeki kafa karışıklığı dikkat çekmişti. 2026 yılının ilk kabine toplantısında açıklamanın "gelecek hafta" yapılacağını söyleyen Trump, saatler sonra karar değiştirerek işaret parmağıyla bugünü gösterdi. Bu hızlı değişim, piyasalarda belirsizliğe yol açarken, Beyaz Saray’ın yeni ekonomi yönetimi üzerinde kurduğu baskıyı da gözler önüne serdi.

TRUMP'IN MASASINDAKİ 'FAİZ SAVAŞÇILARI'

Yeni başkanlık koltuğu için Trump’ın radarında şu dört isim bulunuyordu:

Kevin Hassett: Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü.

Christopher Waller: Mevcut Fed Yönetim Kurulu Üyesi.

Kevin Warsh: Eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi (Daha önce altın fiyatlarını baskıladığı söylentileriyle gündeme gelmişti).

Rick Rieder: Dev yatırım şirketi BlackRock’ın yöneticisi.

KEVİN WRASH KİMDİR?

Kevin Warsh, 2006-2011 yılları arasında ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2008 küresel krizinin en sıcak anlarında "karar verici" masasında oturmuş bir isim. Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile çalışarak banka kurtarma operasyonları ve acil likidite mekanizmalarının mimarları arasında yer aldı.

DÜŞÜK FAİZİN EN SERT MUHALİFİ

Warsh, Fed koltuğundan kalktıktan sonra kurumun izlediği politikalara yönelik sert eleştirileriyle dikkat çekti:

Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!

"Gevşek Para" Karşıtlığı: Uzun süreli düşük faiz politikalarının ve piyasaya para sürme (niceliksel gevşeme) hamlelerinin piyasa fiyatlarını bozduğunu savunuyor.

Enflasyon Kaygısı: Bu tür politikaların aşırı risk alımını teşvik ettiğini ve uzun vadede halkın belini büken enflasyonist baskıları artırdığını iddia ediyor.

Fiyat İstikrarı Önceliği: Warsh, ekonomik büyümeden ziyade fiyat istikrarına ve sıkı para politikasına öncelik verilmesi gerektiğini savunan "şahin" çevrelerin en önemli referans noktası.

ADAYLIK SÖYLENTİSİ BİLE ALTINI VURDU

Bugün Hoover Institution’da araştırmalarına devam eden Warsh, Trump’ın "gönlündeki adaylar" listesinde başı çekiyor. Warsh’ın isminin Fed Başkanlığı için geçmesi, dünkü altın haberimizde de belirttiğimiz gibi ons altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşün en temel yapı taşlarından biri oldu. Piyasa, Warsh gibi "faiz artırımı yanlısı" bir ismin gelme ihtimalini şimdiden fiyatlayarak altından çıkış yaptı.