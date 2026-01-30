Trump Fed Başkanı kararını bugün açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv (Fed) başkanlığına adayını açıklama tarihini beklenmedik şekilde öne çekti.

FED BAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAĞI TARİHİ DUYURDU

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" filminin Kennedy Center'daki gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fed başkanı adayını ne zaman açıklayacağı sorusuna, "yarın sabah" (cuma günü) yanıtını verdi.

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

'GELECEK HAFTA AÇIKLAYACAĞIM’ DEMİŞTİ

Bu açıklama, Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen 2026'nın ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığı adayını "gelecek hafta" açıklayacaklarını söylemesinden sadece saatler sonra geldi.

Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!

TRUMP’IN ADAY LİSTESİ

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder'in olduğu belirtiliyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi ise mayıs ayında sona eriyor.