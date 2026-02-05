Trump Fed adayına açık açık söyledi: İşi alamazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh üzerinden piyasalara net bir mesaj gönderdi: "Faizler inecek."

Trump adayını açıkladı: Fed başkanlığı için 2008 krizinin kilit ismi devrede

Trump, Warsh'ın faiz indirimi yaklaşımını benimsediğini söyledi.

Donald Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda para politikasına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Faiz oranlarında indirime gidileceğine dair beklentisinin "oldukça güçlü" olduğunu ifade eden Trump, faizlerin düşürülüp düşürülmeyeceğine dair bir kuşkusu olup olmadığı sorusuna "Pek yok" yanıtını vererek kararlılığını ortaya koydu.

YENİ ADAY KEVIN WARSH'A "FAİZ" ŞARTI

Trump, 30 Ocak’ta Federal Reserve (Fed) başkanlığı için eski yönetim kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdiğini hatırlattı. Yeni başkan adayının faiz indirimi konusundaki tutumunu değerlendiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

Fed'in faiz kararına Trump'tan sert açıklama: Derhal düşürmeli!

“Bence (faiz indirmesi gerektiğini) anlıyor ama zaten kendisi de istiyor diye düşünüyorum. Yani gelip ‘faizleri artırmak istiyorum’ deseydi işi alamazdı.”

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞILIYOR

Bu açıklamalar, Fed’in tarihsel olarak koruduğu "siyasetten bağımsız karar alma" ilkesine yönelik en doğrudan müdahalelerden biri olarak yorumlandı. Trump, yeni adayın faiz indirimi yaklaşımını benimsediğini ve bu beklentiyle göreve geleceğini açıkça dile getirerek, para politikası üzerindeki Beyaz Saray etkisini teyit etmiş oldu.