Trump dünyanın en büyük bankasına dava açtı!

Trump dünyanın en büyük bankasına dava açtı!
Yayınlanma:
Radikal karar ve çıkışları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Trump bu kez de ülkesinin ve dünyanın en büyük bankası olan JP Morgan ve SEO'suna dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ile bankacılık devi JPMorgan Chase arasındaki ipler tamamen koptu.

JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilirJPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir

Trump, dünyanın en büyük bankası olarak kayıtlara geçen ABD'li JP Morgan'ın kendisine ve şirketlerine yönelik tutumu nedeniyle yargı sürecini başlattı.

DAVAYA GİDEN SÜREÇ

2021/11/12/merkez-bankasi-rezervleri.jpg

Miami'deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarını ihlal ettiği ve Trump ile bağlı şirketlerine ait çok sayıda hesabı tek taraflı olarak kapattığı belirtildi:

Gerekçesiz İşlem: Bankanın herhangi bir uyarı veya çözüm önerisi sunmadan hesapları kapattığı öne sürüldü.

JPMorgan CEO’su görevden ayrılacak mı?JPMorgan CEO’su görevden ayrılacak mı?

Siyasi Motivasyon: Trump'ın avukatları, bu kararın arkasında bankanın "muhafazakar siyasi görüşlerden uzaklaşma" çabası olduğunu ve kararın tamamen siyasi/sosyal motivasyonlarla alındığını iddia etti.

19 Şubat 2021'de yapılan bildirimle, yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmi olan hesapların kapatılacağının bildirildiği kaydedildi.

5 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

2021/11/12/merkez-bankasi-doviz-rezervi.jpg

Trump, 6 Ocak protestolarının ardından kendisine yönelik bankacılık ambargosu uygulayan JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'dan hem maddi hem de itibari zarar gördüğü gerekçesiyle en az 5 milyar dolar tazminat talep ediyor.

Trump, 17 Ocak'ta sosyal medya üzerinden bu davanın sinyallerini vermişti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Ekonomi
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! İlk kez bu sınırda
Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak
Türkiye'nin zeytin devi 13 Şubat’ta 860 milyon lira ödeme yapacak
Bakanlık harekete geçti: Anne sütü takibe alındı
Bakanlık harekete geçti: Anne sütü takibe alındı