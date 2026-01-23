Trump dünyanın en büyük bankasına dava açtı!

ABD Başkanı Donald Trump ile bankacılık devi JPMorgan Chase arasındaki ipler tamamen koptu.

Trump, dünyanın en büyük bankası olarak kayıtlara geçen ABD'li JP Morgan'ın kendisine ve şirketlerine yönelik tutumu nedeniyle yargı sürecini başlattı.

DAVAYA GİDEN SÜREÇ

Miami'deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarını ihlal ettiği ve Trump ile bağlı şirketlerine ait çok sayıda hesabı tek taraflı olarak kapattığı belirtildi:

Gerekçesiz İşlem: Bankanın herhangi bir uyarı veya çözüm önerisi sunmadan hesapları kapattığı öne sürüldü.

Siyasi Motivasyon: Trump'ın avukatları, bu kararın arkasında bankanın "muhafazakar siyasi görüşlerden uzaklaşma" çabası olduğunu ve kararın tamamen siyasi/sosyal motivasyonlarla alındığını iddia etti.

19 Şubat 2021'de yapılan bildirimle, yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmi olan hesapların kapatılacağının bildirildiği kaydedildi.

5 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Trump, 6 Ocak protestolarının ardından kendisine yönelik bankacılık ambargosu uygulayan JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'dan hem maddi hem de itibari zarar gördüğü gerekçesiyle en az 5 milyar dolar tazminat talep ediyor.

Trump, 17 Ocak'ta sosyal medya üzerinden bu davanın sinyallerini vermişti.