JPMorgan CEO’su görevden ayrılacak mı?

Bankacılık devi JPMorgan'da 20 yıldır dümenin başında olan Jamie Dimon'ın göreve devam edip etmeyeceği bir süredir gündemdeydi.

NOKTAYI KOYDU

Dimon için sık sık "Ne zaman bırakacak?" sorusu gündeme geliyor. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bankanın başında en az beş yıl daha kalmak istediğini açıkladı.

Görev tartışmasına noktayı koyan ABD'nin en büyük kredi kuruluşuna yirmi yıldır liderlik eden Dimon, gelecek vizyonuna dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Dimon, yaptığı işi sevdiğini ve enerjisi olduğu sürece devam etmek istediğini belirtti. Görevde ne kadar kalacağının nihai olarak yönetim kuruluna bağlı olduğunu vurgulayan Dimon, geçen yıl halefiyet planlarının değişmediğini söyledi.

"İÇİMDE ATEŞ OLDUĞU SÜRECE YAPMAK İSTİYORUM"

Dimon, daha spesifik bir takvim vermeden beş yıl içinde ayrılma niyetini yinelemişti.

Ünlü yönetici motivasyonunu, "Enerjim, gözlerimde ruh ve içimde ateş olduğu sürece bunu yapmak istiyorum" sözleriyle özetledi.

JAMİE DİMON KİMDİR?

Jamie Dimon, 2005'ten beri dört büyük ABD bankasının en büyüğü olan JPMorgan Chase'in başkan ve CEO'luğunu yürütüyor.

Amerikalı milyarder iş insanı ve bankacı, daha önce de New York Federal Rezerv Bankası'nın yönetim kurulundaydı.

13 Mart 1956 yılında New York'ta doğan Dimon 70 yaşına girmek üzere.