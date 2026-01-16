JPMorgan CEO’su görevden ayrılacak mı?

JPMorgan CEO’su görevden ayrılacak mı?
Dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan'ın 20 yıllık dümencisi Jamie Dimon, kurumsal dünyada merak edilen "Ne zaman bırakacak?" sorusuna son noktayı koydu.

Bankacılık devi JPMorgan'da 20 yıldır dümenin başında olan Jamie Dimon'ın göreve devam edip etmeyeceği bir süredir gündemdeydi.

NOKTAYI KOYDU

jamie-dimon-2.jpg

Dimon için sık sık "Ne zaman bırakacak?" sorusu gündeme geliyor. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, bankanın başında en az beş yıl daha kalmak istediğini açıkladı.

İş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu. Aralarında sadece bir Türk varİş dünyasının en güçlü 100 ismi belli oldu. Aralarında sadece bir Türk var

Görev tartışmasına noktayı koyan ABD'nin en büyük kredi kuruluşuna yirmi yıldır liderlik eden Dimon, gelecek vizyonuna dair de önemli açıklamalarda bulundu.

Trump duyurdu: İşte Fed'in başına geçebilecek iki Kevin!Trump duyurdu: İşte Fed'in başına geçebilecek iki Kevin!

Dimon, yaptığı işi sevdiğini ve enerjisi olduğu sürece devam etmek istediğini belirtti. Görevde ne kadar kalacağının nihai olarak yönetim kuruluna bağlı olduğunu vurgulayan Dimon, geçen yıl halefiyet planlarının değişmediğini söyledi.

"İÇİMDE ATEŞ OLDUĞU SÜRECE YAPMAK İSTİYORUM"

jamie-dimon-1.jpg

Dimon, daha spesifik bir takvim vermeden beş yıl içinde ayrılma niyetini yinelemişti.

Ünlü yönetici motivasyonunu, "Enerjim, gözlerimde ruh ve içimde ateş olduğu sürece bunu yapmak istiyorum" sözleriyle özetledi.

JAMİE DİMON KİMDİR?

Jamie Dimon, 2005'ten beri dört büyük ABD bankasının en büyüğü olan JPMorgan Chase'in başkan ve CEO'luğunu yürütüyor.

Amerikalı milyarder iş insanı ve bankacı, daha önce de New York Federal Rezerv Bankası'nın yönetim kurulundaydı.

13 Mart 1956 yılında New York'ta doğan Dimon 70 yaşına girmek üzere.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

