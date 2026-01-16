Trump'ın Çin'e çağrısı: "Arabalarınızı ABD'ye getirin"! Ancak bir şartı var

Amerika'nın otomobil metropolü unvanını hala elinde bulunduran Detroit şehrine yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump , Çin otomobillerine karşı hiçbir şeyinin olmadığını, yeter ki Amerikan topraklarında üretilsinler, açıkça belirtti. Yerel sanayi temsilcilerinden oluşan bir topluluğa hitap eden Trump, Çinli şirketlerin fabrika açıp Amerikalıları işe almaları halinde memnuniyetle karşılanacaklarını söyledi.

Trump, konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden birinde, "Buraya gelip fabrikalar kurmak ve arkadaşlarınıza ve komşularınıza iş imkanı sağlamak mı istiyorlar? Bu harika. Çin gelsin, Japonya gelsin. Yeter ki bizim işçilerimizle üretim yapsınlar," dedi.

Bu mesaj, Çinli üreticilere Amerikan pazarına yeniden girme girişiminde bulunmanın neredeyse tek yolu olarak dayatılıyor. Joe Biden döneminde, Çin'de üretilen araçlara %100 gümrük vergisi uygulandı ve bu da pratikte ithalata kapıyı neredeyse tamamen kapattı. Bu nedenle, Lotus'un Eletreo'su gibi nadir istisnalar dışında, bugün ABD'de Çin'de üretilen neredeyse hiç araba yok. İngiliz amblemi taşımasına rağmen, Geely tarafından geliştirilen elektrikli bir SUV olan Eletreo, yüksek gümrük vergisi nedeniyle Amerika'da Avrupa'dakinden önemli ölçüde daha pahalı.

Aynı zamanda, Volvo EX90 örneği , otomobillerin ABD içinde üretilmesi durumunda durumun nasıl kökten değiştiğini gösteriyor. Geely ile bağlantılı olan ancak Güney Carolina'da üretilen EX90, ABD pazarında Avrupa'dakinden önemli ölçüde daha ucuz.

Donald Trump Detroit'teki bir otomobil fabrikasında

Ancak hikayenin bir de diğer yüzü var. Yüksek gümrük vergilerinin Amerikan sanayisini koruması beklenirken, aynı zamanda Amerikan markalarına da zarar veriyorlar. Ford, GM ve Stellantis, üretimlerinin bir kısmını on yıllardır Kanada, Meksika veya Avrupa'da tutuyor ve sınır ötesine mal iadesi yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, rekabet güçlerini azaltıyor ve zaten baskı altında oldukları sektörlerde maliyetleri artırıyor.

Trump yönetimi, marka sahipliğinden bağımsız olarak mümkün olduğunca fazla sanayiyi ABD içinde tutma hedefi konusunda tutarlı bir tutum sergiliyor. Beyaz Saray, bu koşulu kabul eden üreticilerin pazara daha kolay erişim sağlayacağını ve Amerikan müşterileri için verilen mücadelede daha iyi fırsatlara sahip olacağını iddia ediyor. Çinli şirketlerin buna nasıl yanıt vereceği açık bir soru işareti olarak kalırken, Amerikan gümrük vergilerinin baskısı, önemli pazarda herhangi bir ilerleme kaydetmek istiyorlarsa yerel üretimi ciddi olarak değerlendirmeye zorluyor.