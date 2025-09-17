Toyota en pahalı aracını tanıttı: Minivan lüks SUV'dan daha pahalı

Toyota, Japonya'da 29 milyon yen (yaklaşık 167.000 avro) fiyata sahip tamamen elektrikli bir minivan olan e-Palette'i piyasaya sürdü. Bu, şirketin sunduğu en pahalı araç oldu; lüks Century SUV'den daha pahalı.

Toyota e-Palette, çeşitli mobil hizmetler için bir araç olarak tasarlandı: Bir otobüs, bir mobil mağaza, tekerlekli bir restoran veya hatta bir spor salonu olabilir.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2,6 metre yüksekliğindeki araç, sürücü dahil 17 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip.

image-4.webp

Araç 201 beygir gücünde bir elektrik motoruyla çalışıyor ve 72,8 kWh'lik bir bataryayla 250 kilometreye kadar menzil sunuyor.

image-1.webp

Hızlı şarjın %80 kapasiteye ulaşması yaklaşık 40 dakika sürüyor.

İç mekan modüler olup yolcu taşımacılığından eğlence alanına veya iş merkezine kadar özelleştirilebiliyor.

image-2.webp

image-3.webp

Toyota, modeli Tokyo'da ve gelecekte daha yüksek seviyede otonom sürüşe sahip Woven City şehrinde kullanmayı planlıyor.

image-5.webp

Fiyatı astronomik, ancak Japonya'daki hükümet sübvansiyonlarıyla yarı fiyatına bile inebilir, araç ise sadece sipariş üzerine üretilecek.

