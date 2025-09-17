Toyota en pahalı aracını tanıttı: Minivan lüks SUV'dan daha pahalı

Toyota e-Palette, çeşitli mobil hizmetler için bir araç olarak tasarlandı: Bir otobüs, bir mobil mağaza, tekerlekli bir restoran veya hatta bir spor salonu olabilir.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2,6 metre yüksekliğindeki araç, sürücü dahil 17 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip.

Araç 201 beygir gücünde bir elektrik motoruyla çalışıyor ve 72,8 kWh'lik bir bataryayla 250 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Hızlı şarjın %80 kapasiteye ulaşması yaklaşık 40 dakika sürüyor.

İç mekan modüler olup yolcu taşımacılığından eğlence alanına veya iş merkezine kadar özelleştirilebiliyor.

Toyota, modeli Tokyo'da ve gelecekte daha yüksek seviyede otonom sürüşe sahip Woven City şehrinde kullanmayı planlıyor.

Fiyatı astronomik, ancak Japonya'daki hükümet sübvansiyonlarıyla yarı fiyatına bile inebilir, araç ise sadece sipariş üzerine üretilecek.