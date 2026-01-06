TL'de reel değer kaybı 5 ayın dibini gördü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılının son ayına ilişkin Reel Efektif Döviz Kuru (REK) verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlar, Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki gerçek gücünün zayıfladığını ortaya koydu.

Tüketici fiyatları (TÜFE) baz alınarak yapılan hesaplamalarda lira son 3 ayın, üretici fiyatları (ÜFE) bazında ise son 5 ayın en verimsiz dönemini yaşadı.

HEM ÜRETİCİ HEM TÜKETİCİ İÇİN KAYIP DERİNLEŞİYOR

TCMB tarafından sağlanan verilere göre, TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru endeksi aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,68 puan irtifa kaybederek 71,11 seviyesine indi. Üretim maliyetleri üzerinden hesaplanan Yi-ÜFE bazlı endekste ise kayıp daha sert oldu.

Değerli kağıtlara yeni yılda yüzde 19 zam! Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı...

Bir önceki aya göre 1,49 puan azalan endeks 94,19’a kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte, liranın reel değeri üretici bazında son 5 ayın en düşük noktasına ulaştı.

Yıllık bazdaki verilere bakıldığında ise tablonun ciddiyeti daha net görüldü. Türk lirasının değeri, 2024 yılının aynı ayına göre TÜFE bazında 1,26 puan, üretici fiyatları bazında ise 2,81 puanlık bir kayıp yaşadı.

DÖVİZDEKİ TIRNANIŞ ENFLASYONU SOLLADI

Endeksteki bu aşağı yönlü hareketin temel sebebi, döviz kurlarındaki artışın iç piyasadaki enflasyon hızını geçmesi oldu. Aralık ayında dolar Türk lirası karşısında ortalama yüzde 0,96, Euro ise yüzde 2,26 oranında değer kazandı. Aynı dönemde tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 0,89, üretici enflasyonu (ÜFE) ise yüzde 0,75 artış gösterdi.

Merkez Bankası bülteninde sürece ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir."