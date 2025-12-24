Değerli kağıtlara yeni yılda yüzde 19 zam! Pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi "değerli kağıtlar" olarak nitelendirilen birçok resmi evrak için alınacak ücretlere zam geldi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Buna göre, 2026 yılında pasaport bedeli 1351 TL, sürücü belgesi bedeli 1690 TL olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 TL oldu.

Motorlu araç tescil belgesi bedeli 1511 TL, iş makinesi tescil belgesi bedeli 1261 TL olarak belirlendi.

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 TL'ye yükseldi.

Ayrıca, noter işlemlerinde kullanılan noter kâğıdı ve beyannameler için bedel 149 TL, protesto ve vekaletname gibi belgeler için ise 298 TL olarak tespit edildi.

Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 TL oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.