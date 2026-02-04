THY Avrupa'nın en iyisi oldu!

Havacılık dünyasının "Oscar"ları olarak kabul edilen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri (World Airline Awards) 2025 sonuçları açıklandı. Türk Hava Yolları (THY), rakiplerini geride bırakarak 10. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Küresel ölçekte de yükselişini sürdüren bayrak taşıyıcımız, dünyanın en iyi havayolları sıralamasında 6. sıraya yerleşirken toplamda 8 farklı ödüle layık görüldü.

Paris’te düzenlenen törende THY, sadece bölge liderliğiyle yetinmeyerek hizmet kalitesini tescilleyen prestijli ödülleri de müzesine götürdü.

AVRUPA'NIN EN İYİ 10 HAVAYOLU

Skytrax verilerine göre Avrupa kıtasının en kaliteli hizmet sunan havayolları şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları (Türkiye) Air France (Fransa) Swiss International Air Lines (İsviçre) British Airways (Birleşik Krallık) Lufthansa (Almanya) Virgin Atlantic (Birleşik Krallık) Iberia (İspanya) KLM Royal Dutch Airlines (Hollanda) Austrian Airlines (Avusturya) Finnair (Finlandiya)

"TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN İLHAM ALIYORUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kazanılan tarihi başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

“Değerli misafirlerimizin oylarıyla bir kez daha Avrupa’nın En İyi Havayolu seçilmek, Türk Hava Yolları ailesi için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı ve diğer ödüller, ekip arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ve tutkularının bir yansımasıdır. Türk misafirperverliğinin köklü geleneğinden ilham alıyoruz ve misafirlerimize v 1 e Skytrax organizasyonuna bizlere duydukları güven ve takdirleri için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Her geçen gün g 2 enişleyen küresel ağımızda yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”



SKYTRAX CEO'SU: "THY BÖLGESİNDEKİ LİDERLİĞİNİ TEYİT ETTİ"

Skytrax CEO’su Edward Plaisted, THY’nin istikrarlı başarısından duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları ekledi:

“Türk Hava Yolları’nın 2025 Dünya Havayolu Ödülleri’nde Avrupa’nın En İyi Havayolu, Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi ve Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu ödülleri de dahil olmak üzere toplam sekiz ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları, misafirperverliğinden uçak içi ikram kalitesine kadar misafirlerin beğenisini kazanmasının yanı sıra titizlikle hazırlanmış bir hizmet sunmaya devam ediyor. Bu sonuçlar, havayolunun bölgesindeki lider konumunu ve küreseldeki istikrarlı yerini bir kez daha teyit ediyor.”

THY’NİN KAZANDIĞI DİĞER KRİTİK ÖDÜLLER

Milyonlarca yolcunun oylarıyla belirlenen değerlendirmede THY, şu kategorilerde de zirvede yer aldı:

Dünyanın En İyi Business Class İkramı

Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu

Avrupa'nın En İyi Business Class'ı

Avrupa'nın En İyi Ekonomi Class'ı