Telefonların hızına yetişemeyeceksiniz! 240hz telefonlar geliyor

Yayınlanma:
Yeni nesil akıllı telefonlar, kullanıcılara daha yüksek ekran yenileme hızları ve daha akıcı bir deneyim sunacak. Sektör kaynaklarına göre, yeni ekranlar 240 Hz frekansını destekleyecek.

Sektörden güvenilir bilgiler paylaşan tanınmış kaynak Digital Chat Station'a göre, Çinli ekran üreticileri Tianma (TM) ve BOE, yeni akıllı telefon ekranlarını aktif olarak test ediyor.

Sızdırılan bilgilere göre, yeni ekranlar 1.5K çözünürlüğe, rekor kıran 240Hz yenileme hızına ve kenarlarında kavis bulunmayan tamamen düz bir panele sahip olacak.

aquos-r9-240.png

Belirli bir akıllı telefon üreticisinden bahsedilmiyor ancak geleneksel olarak BOE ve Tianma ile yakın işbirliği içinde çalışan Realme, iQOO, Redmi ve OnePlus'ın oyun modelleri olması muhtemel.

Analistler, söz konusu akıllı telefon markalarının, kendilerini piyasadaki rakiplerinden farklılaştırmak için genellikle gelişmiş özelliklere sahip yeni ekranları ilk tanıtan markalar olduğunu belirtiyor.

Digital Chat Station, üreticilerin henüz resmi olarak özelliklerini açıklamadığı cihazlar için doğru tahminler yapmasıyla tanınır.

ekran-goruntusu-2026-01-23-111303.png

Örneğin, daha önce içeriden bilgi sızdıran kişi, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarının özelliklerini ilk açıklayan kişi olmuştu.

Digital Chat Station ayrıca Realme GT 7 Pro'nun Samsung'dan parlak bir ekran alacağı ve Dimensity 9400 SoC'nin Snapdragon 8 Elite'den önce piyasaya sürüleceği iddialarıyla da manşetlere çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

