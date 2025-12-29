Tedavülden kalkıyor: Merkez Bankası o ülke parasının alım satımını durduracak

Bulgar levası, ilk kez 1881 yılında basılarak dolaşıma sokulmuştu. Bulgaristan'ın AB üyesi olmasıyla, 1 Ocak 2026'dan itibaren resmi para birimi olmaktan çıkacak.

TEDAVÜLDEN KALKIYOR

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği kapsamında bölgenin ortak para birimi olan Euro ya geçişi 1 Ocak 2026'da başlayacak. Böylelikle, ülkede yerel para birimi olan Bulgaristan levasının kullanımı son bulacak ve Euro kullanılmaya başlanacak.

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Euro para birimine geçişini onaylaması, ülkede olumlu karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026’dan itibaren Euro'ya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova ise Euro Bölgesi’ne geçilmesinin ardından 1 Euro'nun değerinin 1,95583 leva olacağını ve bu oranın sabit tutulacağını açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI O ÜLKE PARASININ ALIM SATIMINI DURDURACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu yapılan döviz kurları arasından Bulgar levasını çıkaracak. Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, Bulgar levasının alım-satımının yapıldığını, buna karşın döviz değişim oranlarının eskisi kadar iyi olmadığını söyledi.

Yerlioğlu, bu gelişmelerle levanın Euro karşısında değer kaybettiğini belirterek Euro'ya geçiş sürecinin resmileşmeden önce 1 Euro'nun 1,97 levaya denk geldiğini ifade etti. Takip eden süreçte ise piyasada leva arzının yükseldiğine işaret eden Yerlioğlu, 1 Euro nun leva karşısında değerlendiğini belirtti.

Yerlioğlu, şunları kaydetti:

"1 Euro serbest piyasada 2,02-2,05 leva seviyelerini gördü. Leva biraz düşük alınmaya başlandı. Bunun sebebi, vatandaşların elindeki levayı çıkarıyor olması. Dolayısıyla fiyatta düşüş var ama alım satımı devam ediyor. Orada bir sorun yok. Sadece vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz."

Yerlioğlu, Bulgaristan'da Euro ya geçildikten sonra da döviz müesseselerinden para bozdurulabileceğini vurgulayarak "Kapalıçarşı'da karışık para dediğimiz, dolaşımı daha az olan paraların alım satımı yine devam edecektir" dedi.

Özellikle son zamanlarda Edirne gibi sınırdaki bölgelere daha çok leva girişinin olduğunu ifade eden Yerlioğlu "Bir paranın tedavülden kalkmış olması, alınmayacağı anlamına gelmiyor. Belki 5-10 sene daha bu para Bulgaristan Merkez Bankası tarafından alınacaktır" diye konuştu.

AB Euro ya geçtiğinde de birçok paranın tedavülden kalktığını anımsatan Yerlioğlu, "Buna Alman markları bir örnektir. Almanya o parayı 15-20 sene boyunca almaya devam etti. En son merhalede alınan paralar ülkesine geri gönderiliyor yani yine de dolaşımı oluyor. Tamamen bir anda para sıfır olmuyor" değerlendirmesini yaptı.