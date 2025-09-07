Tarihi veri! Türkler akın akın komşuya gitti

Türk turistlerin Bulgaristan’a ilgisi hızla artıyor. 2025 yılının ilk beş ayında, bu ülkeye seyahat eden Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 62 yükselerek 110 bine ulaştı.

TURİZM BAKANI: "TÜRK TURİST SAYISINDA OLAĞANÜSTÜ BİR YÜKSELİŞ VAR"

Bulgar basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan Turizm Bakanı Miroslav Borşoş, Türkiye’den gelen turist sayısındaki artışı "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Borşoş, özellikle kış turizmi döneminde bu artışın daha belirgin hale geldiğini ifade etti.

Bakan, Türkiye’de yürütülen reklam ve tanıtım kampanyalarının etkili olduğunu, Bulgaristan’ın bir turizm destinasyonu olarak daha fazla tanıtıldığını da sözlerine ekledi.

VİZE KOLAYLIĞI ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRDI

Borşoş ayrıca, Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi sürecinde uygulanan kolaylıkları hatırlatarak, bu düzenlemelerin Türkiye'nin, Bulgaristan’a en çok ziyaretçi gönderen ilk beş ülke arasındaki yerini güçlendirdiğini belirtti.

Bu adımın, iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağı değerlendiriliyor.

RESMİ VERİLERLE ARTIŞIN BOYUTU ORTAYA KONDU

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından yayımlanan güncel verilere göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde ülkeye seyahat eden Türk turist sayısı, geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 61,6 oranında artış gösterdi ve toplam 110 bine ulaştı.

SCHENGEN’DE KASKAD MODELİ TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN AVANTAJ SAĞLIYOR

Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu "Kaskad modeli" kapsamında, Schengen vizesini daha önce iki kez sorunsuz bir şekilde kullanan Türk vatandaşlarına, sonraki başvurularında daha uzun süreli vizeler verilmeye başlandı. Bu sistemin de Bulgaristan'a olan seyahatlerin önünü açtığı ifade ediliyor.