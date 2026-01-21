Tarihi hamamı satışa çıkardı: Biçilen bedel gündem oldu

Altınordu ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan ve Ordu’nun köklü geçmişini yansıtan tarihî hamam, bir internet sitesinde yayımlanan ilanla satışa sunuldu.

Özel tapulu mülk statüsündeki yapı, zaman zaman ticari satış süreçlerine konu olan tarihî eserler arasındaki yerini aldı.

TARİHİ HAMAM İÇİN BİÇİLEN BEDEL GÜNDEM OLDU

İlanda yer alan bilgilere göre, mülk sahibi hamam için 49 milyon TL’lik bir satış bedeli belirledi. Bölgeye özgü taş işçiliğinin öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendirilen yapı, merkezdeki ana kubbesi ve onu çevreleyen üç küçük kubbesiyle Selimiye Mahallesi’nin siluetinde önemli bir yer tutuyor.

Yapının mimari özelliklerine bakıldığında, ana mekânın kare planlı olarak inşa edildiği görülüyor. Merkezde yer alan büyük kubbenin yanı sıra iç bölümde üç ayrı halvet hücresi (özel yıkanma odası) bulunuyor. Bu hücrelerin her birinin üzeri de küçük kubbelerle örtülü.

İnternet ilanında paylaşılan teknik bilgilere göre, tarihî hamam toplam 1.639 metrekarelik bir parsel üzerinde yer alıyor.

Altı bağımsız bölümden oluşan yapının, aynı anda yaklaşık 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor. İlan kayıtlarında yapının bina yaşı ise “50 yıl” olarak yer alıyor.

Kent merkezinde bulunan bu tarihî yapının yeni sahibinin kim olacağı ve gelecekte nasıl değerlendirileceği ise hem bölge sakinleri hem de kültürel mirasın korunmasıyla ilgilenen çevreler tarafından yakından izleniyor.