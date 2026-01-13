Tapuda nakit devri kapanıyor

Ticaret Bakanlığı’ndan elde edilen bilgilere göre, ikinci el araç alım-satımında bir süredir uygulanan "Güvenli Ödeme Sistemi", gayrimenkul sektörüne de taşınıyor.

Mevcut düzende ev, arsa veya iş yeri satışlarında para transferi genellikle tarafların inisiyatifinde doğrudan yapılıyor. Bakanlık; bu durumun kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı için dolandırıcılık vakalarına ve nakit taşıma kaynaklı hırsızlık risklerine zemin hazırladığını savunuyor. Bu riskleri bertaraf etmek amacıyla "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" üzerinde kapsamlı bir değişiklik çalışması başlatıldı.

1 MAYIS'TAN İTİBAREN SİSTEMSİZ İŞLEM YAPILAMAYACAK

Hazırlanan taslağın yasalaşmasıyla birlikte, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren gayrimenkul devirlerinde yeni bir dönem başlayacak. Bu tarihten sonra ödemenin nakit, havale veya EFT yoluyla yapılması durumunda; bedelin mülkiyetle eş zamanlı olarak el değiştirmesini garanti altına alan sistemin kullanılması şart koşulacak.

Sistemin işleyişi şu şekilde planlanıyor:

Alıcı, satış bedelini sistemdeki güvenli hesaba yatıracak.

Tapu dairesinde imzalar atılıp mülkiyet el değiştirdiği anda para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

Böylece "parayı gönderdim tapuyu vermedi" ya da "tapuyu verdim para gelmedi" gibi ihtilaflar ortadan kalkacak.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Yönetmelik değişikliği taslağı, şu an için ilgili kamu kurumları ve emlak sektörü temsilcilerinin görüşüne sunulmuş durumda.

Gelen geri bildirimler doğrultusunda son şekli verilecek olan sistem, sadece konut satışlarını değil; arsa, tarla ve ticari mülk devirlerini de kapsayacak. Kayıt dışılığın azaltılması hedeflenen bu düzenleme ile tüm transferlerin bankacılık sistemi üzerinden izlenmesi amaçlanıyor.