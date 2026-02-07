Emlak vergisindeki bu devasa artış, mülk sahibi olmayı adete, bir "yatırım" değil "vergi yükü" haline getirdi.

2026 yılı itibarıyla arsa ve bina rayiç değerlerinde yapılan güncellemelerde "üst sınır" uygulamasına gidilse de, bu sınır en yüksek seviye olan 3 kat olarak belirlendi.

Fahiş denilip değiştirildi emlak vergisinin altından soygun çıktı: Milyonlara vergi tuzağı!

Örnek Hesaplama: İstanbul’da 2025 yılında 3.300 TL emlak vergisi ödeyen bir konut sahibi, bu yıl 9.900 TL ödemek zorunda kalacak.

En ağır yük ise arsa sahiplerinin omzunda. Küçükçekmece’de geçen yıl 33 bin TL ödeyen bir vatandaşın vergisi 99 bin TL’ye fırladı.

ÜSKÜDAR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE RAKAMLAR KATLANDI

Cumhuriyet'in haberine göre gayrimenkul uzmanları, özellikle değer artışının yüksek olduğu semtlerde tablonun daha ağır olduğunu belirtiyor.

Geçen yıl 3.352 TL olan daire vergisi, Üsküdar'da bu yıl 9.539 TL'ye çıktı.

İmarlı olmasına rağmen üzerinde inşaat bulunmayan arsalarda vergi yükü, konutlara oranla 3 kat daha fazla hesaplanıyor.

TAPU İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI

Emlak vergisindeki bu artış, dolaylı yoldan tüm gayrimenkul piyasasını kilitledi.

Belediyedeki rayiç değer artınca, satış esnasında ödenen tapu harcı maliyeti katlandı. Alıcı ve satıcı, yüksek harç maliyetleri nedeniyle devir işlemlerini askıya almaya başladı.

Evini 5 yıl dolmadan satanlar için ödenen "Değer Artış Kazancı Vergisi" de bu rayiç bedeller üzerinden yükseldi.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Artışlar can sıksa da bazı kesimler için muafiyet hakkı devam ediyor.

Emekliler: 200 metrekareyi aşmayan tek konutu olan ve ek geliri bulunmayan emekliler vergiden muaf.

Engelliler, Şehit ve Gazi Yakınları: Bu gruplar ile dul ve yetim aylığı alanlar emlak vergisi ödemiyor.

İşsizler: Geliri olmadığını belgeleyenler de muafiyetten yararlanabiliyor.

ÖDEME TAKVİMİ: MAYIS VE KASIM

Mülk sahipleri yeni vergi yükünü Mayıs ayından itibaren cüzdanlarında hissetmeye başlayacak. Ödemeler her yıl olduğu gibi iki taksit halinde yapılacak:

Taksit: Mayıs ayı sonuna kadar.

Taksit: Kasım ayı sonuna kadar.