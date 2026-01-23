“SUV’lardan sıkılanlara Çin’den sürpriz:

SC01 çok küçük ve 1400 kilogramdan daha hafif olmasıyla bir elektrikli otomobil için son derece hafiftir. 100 km/s hıza 2,9 saniyede ulaşır.

Teknoloji devi Xiaomi ve üretici JMEV tarafından desteklenen, çekici, küçük ve hafif bir elektrikli iki kişilik coupe olan bu araç, Çin'den yapılan açıklamalara göre İtalya'da üretilecek ve bu yılın başlarında Avrupalı ​​müşterilere sunulacak. Model halihazırda Çin'de üretiliyor ve Avrupa versiyonu 24 Ocak Cumartesi günü tanıtılacak.

“ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞÜPHECİLERİ İÇİN DOPİNG:

İlk bakışta, SC01'in günümüzdeki çoğu elektrikli otomobilden farklı bir kitleyi hedeflediği açıkça görülüyor. Tasarım, klasik kama şekline açıkça dayanıyor ve efsanevi Lancia Stratos'u anımsatan oranlara sahip , ancak çağdaş estetikle yeniden yorumlanmış. Kompakt, son derece alçak ve agresif bir görünüme sahip.

Boyutları onu günümüzün tipik spor otomobillerinin altına yerleştiriyor. 411 cm uzunluğunda, Alpine A110'dan biraz daha kısa ve Porsche 718 Cayman'dan belirgin şekilde daha küçük. Ancak kilit rakam uzunluk değil, ağırlık. 1400 kilogramdan daha az olan SC01, elektrikli bir otomobil için son derece hafif; hatta temel versiyonundaki MG Cyberster'dan bile yarım tondan fazla daha hafif. Bu ağırlık, mühendislerin sadece kağıt üzerindeki hızlanmayı değil, sürüş deneyimini de göz önünde bulundurduğunu açıkça gösteriyor.

Araç, her aksta birer tane olmak üzere toplam 434 beygir gücünde iki elektrik motorundan ve dört tekerlekten çekiş sisteminden oluşuyor. 2,9 saniyede 100 km/s hıza ulaşması, SC01'i ciddi spor otomobiller arasına yerleştiriyor, ancak daha da ilgi çekici olan süspansiyon çözümü. Ön ve arka süspansiyonlarda, yarış otomobillerinde tipik olan ve seri elektrikli üretimde nadir görülen itme çubuklu bir yapı kullanılıyor ve bu da modelin amacını daha da vurguluyor.

60 kWh'lik batarya kapasitesi, Çin CLTC döngüsüne göre 500 kilometreye kadar menzil sağlıyor; bu da Avrupa WLTP yorumuna göre yaklaşık 400 kilometre anlamına geliyor. Bu rekor bir değer değil, ancak uzun mesafeli yolculuk aracı olarak tasarlanmamış bir otomobil için oldukça yeterli.

İç mekan da aynı derecede ferahlatıcı. Dev ekranlar ve dijital teknoloji yerine , SC01 sürücünün önünde tek bir ekran ve "eski usul" fiziksel iklimlendirme kontrolleriyle minimalist bir kokpit sunuyor. Fikir açık: Bu, menülerde gezinmek için değil, sürüş için tasarlanmış bir araba.

Avrupa için fiyat henüz kesinleşmedi ancak Çin kaynakları şimdiden 61.000 euro civarında bir rakamdan bahsediyor. Bu, Çin'deki yaklaşık 36.000 euroluk fiyattan önemli ölçüde daha yüksek, ancak Avrupa'daki elektrikli spor modelleri bağlamında hala rekabetçi. SC01, Avrupa için üretimi sadece 1.000 adetle sınırlı olacağından, satış rakamlarını "etkilemeyecek". Alıcılar seçme ve davetiye yoluyla belirlenecek, ayrıca belirli sayıda araç da motor sporlarında kullanılmak üzere önceden rezerve edildi. Üretici, ilgilenen Avrupalı ​​alıcıların kayıt olabileceği bir web sitesi de kurdu.