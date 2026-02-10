Sürücülere kötü haber! Akaryakıta büyük zam geliyor

Küresel gelişmeler nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

BRENT PETROL 70 DOLARI ZORLUYOR

Yaşanan küresel gerilim ve belirsizlikler son haftalarda Brent petrol fiyatlarını tırmandırdı. 60 dolar seviyesine kadar inen Brent petrol, özellikle ABD'nin İran'a yönelik tehditleri tansiyon yükseltti, 70 doları zorladı.

Bu yükselişin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyordu. Bir yandan da döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor.

Tüm bu tabloda akaryakıt fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

Gazeteci Olcay Aydilek beklenen zam haberini duyurdu.

Aydilek sosyal medya hesabı X'ten benzine 12 Şubat Perşembe günü 1,55 TL zam beklendiğini duyurdu.

"Benzine zam... Uluslararası fiyatlarda belirgin bir düşüş olmaması durumunda perşembe gününden geçerli benzine 1,55 TL zam bekleniyor."

AKARYAKITTA GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.47 TL

Motorin litre fiyatı: 57.74 TL

LPG litre fiyatı: 30.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.30 TL

Motorin litre fiyatı: 57.57 TL

LPG litre fiyatı: 29.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.39 TL

Motorin litre fiyatı: 58.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 56.68 TL

Motorin litre fiyatı: 59.13 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL