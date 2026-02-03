Sürekli 2 yıl atan enflasyon hedefinin niye tutmadığını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emekli ve maaşlı çalışanın alacağı zam oranını belli olurken düşen enflasyon yeniden yükselişe geçti. TÜİK'e göre, Ocak 2026’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak gerçekleşti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, iktidarın 2 yıl sonra tutacak diye sık sık revize ettiği tek haneli enflasyon hedefini TÜİK'in neden ilan edemediğini açıkladı.

SÜREKLİ 2 YIL ATAN ENFLASYON HEDEFİNİN NİYE TUTMADIĞINI AÇIKLADI

Erhan Usta, “OVP tutmadı, program ortada yok: Hükümet milletle dalga geçiyor” başlığıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

TÜİK'in duyurduğu enflasyon oranlarının "baz etkisiyle, ücretleri baskılamayla, doları tutmayla geleceği yolun bu kadar" olduğunu belirten Usta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yapısal reformlara direndikçe, saltanatından ve şatafatından ödün vermedikçe bu program sonuç vermeyecektir. Bu programla tek haneli enflasyon daima 2 yıl sonranın hayali olarak kalır, asla gerçekleşmez. Geçmiş olsun” dedi.

Usta, şunları kaydetti:

"Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 4,84, yıllık enflasyon yüzde 30,65. Kamuoyuna sürekli anlatılan, adına 'program' denilen şeyin tam olarak nerede olduğunu hâlâ bilmiyoruz. Şayet kastedilen Orta Vadeli Program ise rakamlar çok net konuşuyor:

Eylül 2023’te ne dediler? 2025’te yüzde 15,2, 2026’da yüzde 8,5. Olmadı. Eylül 2024’te ne dediler? 2025’te yüzde 17,5, 2026’da yüzde 9,7. Yine olmadı. Eylül 2025’te ne dediler? 2025’te yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16. Maalesef olmayacak. Son 1 yılda dezenflasyonun ne kadar yavaşladığını görüyor musunuz? Adeta yatay bir seyir halinde."

Enflasyonu Aralık'ta düşürüp Ocak'ta yükselten TÜİK'e ilk yanıt: Çıldırmaya az kaldı!

"Baz etkisiyle, ücretleri baskılamayla, doları tutmayla gelinecek yol bu kadardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapısal reformlara direndikçe, saltanatından ve şatafatından ödün vermedikçe bu program sonuç vermeyecektir. Bu programla tek haneli enflasyon daima 2 yıl sonranın hayali olarak kalır, asla gerçekleşmez. Geçmiş olsun."