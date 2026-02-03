Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı.

Bu veriyle birlikte Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Şubat ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

Ocak 2026'da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Kiracılar ve ev sahipleri kira zammını bu hesap üzerinden yapacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere, yüksek kiralar nedeniyle bir çok kiracı için zam dönemi kabusa dönüyor. Kentte ortalama en düşük kiralar 20 bin liradan başlarken asgari ücretli için barınmak imkansız hale geliyor.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti.

Yaklaşık iki yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.