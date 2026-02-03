Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Yayınlanma:
TÜİK'in açıkladığı Ocak enflasyonu ile beraber, konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının ilk enflasyon verisini açıkladı.

Bu veriyle birlikte Şubat 2026 kira artış oranı belli oldu.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Şubat ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

2023/08/16/konut-ekspertiz-1024x590-1.png

Ocak 2026'da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Kiracılar ve ev sahipleri kira zammını bu hesap üzerinden yapacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere, yüksek kiralar nedeniyle bir çok kiracı için zam dönemi kabusa dönüyor. Kentte ortalama en düşük kiralar 20 bin liradan başlarken asgari ücretli için barınmak imkansız hale geliyor.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2023/12/26/konut-satislari.jpg

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti.

Yaklaşık iki yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Ekonomi
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Türkiye icralık oldu! Dosya sayısı 24 milyonu aştı
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Son dakika | Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor
İlk veri geldi: Memur ve emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkıyor