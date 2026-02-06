Starlink kendi uydu tabanlı akıllı telefonunu geliştiriyor: Bugünkü telefonlardan “tamamen farklı”

Reuters'ın üç kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Starlink akıllı telefon varsayılan olarak Starlink uydu internet ağına bağlanacak, yani kullanıcıların internet trafiği için başka sağlayıcılara ihtiyaç duymayacakları anlamına geliyor.

Cihazın tasarımı veya piyasaya sürülme tarihiyle ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Son yıllarda Starlink, ağdaki cep telefonlarına doğrudan Starlink interneti sunmak için operatör T-Mobile ile ortaklık kurdu; bu, kendi akıllı telefonunun piyasaya sürülmesiyle bağlantılı olmayan ayrı bir girişim.

Kaynaklara göre, Starlink uzun zamandır kendi akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planlıyordu. Geçtiğimiz günlerde, X sosyal ağında bir kullanıcının varsayımsal bir Starlink mobil cihazı hakkındaki spekülasyonuna yanıt olarak Elon Musk şunları söyledi:

"Bunun bir noktada gerçekleşmesi ihtimal dışı değil. Bugünkü akıllı telefonlardan tamamen farklı, yalnızca yapay zekâ için optimize edilmiş ve watt başına maksimum performans sunan bir cihaz olurdu."

Starlink, SpaceX için hayati bir kar kaynağıdır. SpaceX'in sonuçlarına aşina kaynaklara göre, şirket geçen yıl 15 ila 16 milyar dolar arasında gelir elde ederek tahmini 8 milyar dolar kar sağladı.

Starlink uydu hizmeti, SpaceX'in gelirlerinin önemli bir itici gücü haline geldi; Elon Musk'ın uzay şirketinin toplam gelirinin %50 ila %80'ini oluşturuyor.

SpaceX'in bugüne kadarki en büyük hücresel iletişim yatırımı, geçen yıl EchoStar'dan 19,6 milyar dolarlık uydu spektrumu satın alması oldu. Bazıları bunu Verizon ve AT&T gibi mobil şebeke operatörleri (MNO'lar) için bir tehdit olarak görürken, SpaceX kendisini bu şebekeleri tamamlayıcı bir unsur olarak konumlandırıyor.

Summit Ridge Group Başkanı Armand Musy, "Starlink'in telefon üretmekte ve mobil operatörlerle rekabet etmekte muhtemelen zorlanacağını, diğer mobil operatörlerin onu kullanmayacağını" söyledi.

"Bu, GM'nin lastik üretmeye başlayıp bunları diğer otomobil üreticilerine satmaya çalışmasına benziyor" diye yorumladı.

SpaceX, 9 milyondan fazla geniş bant internet kullanıcısına hizmet veren dünyanın en büyük uydu operatörüdür. Kendi akıllı telefonunu (veya akıllı telefon serisini) oluşturmak, Starlink'in ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletecek ve yeni pazarlara kapı açacaktır.

Bu haftanın başlarında SpaceX, Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'yi satın alarak 1,25 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip dev bir şirket oluşturdu.