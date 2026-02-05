Starbucks 13 içeceği menüden kaldırdı

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, ürün yelpazesinde köklü bir sadeleşmeye gitti. Şirket, kalıcı menüsünde yer alan 13 içeceği tamamen çıkararak son yıllardaki en geniş kapsamlı menü daraltmalarından birini hayata geçirdi.

Starbucks, bu adımın bazı müşterileri rahatsız edeceğinin farkında olsa da, artan operasyonel karmaşıklığın artık sürdürülemez hale geldiğini kabul ediyor.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve geldikten sonra hayata geçirdiği “Back to Starbucks” dönüşüm planı kapsamında önemli yapısal değişikliklere imza atıyor. Niccol, şirketin son çeyrek bilanço toplantısında hem sadakat programı üyelerinde hem de üye olmayan müşterilerde işlem sayısının 2022’den bu yana arttığını belirtti.

BÜYÜME SADELEŞME İHTİYACINI ORTAYA KOYDU

Bu büyümenin, hangi alanlarda sadeleşmeye gidilebileceğini net biçimde gösterdiğini vurguladı.

Niccol, artan işlem hacminin tedarik zinciri üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirterek, düşük talep gören, hazırlanması zahmetli ya da mevcut ürünlerle büyük ölçüde örtüşen içeceklerin hem israfı artırdığını hem de operasyonel yavaşlığa yol açtığını ifade etti. Starbucks sözcüsü, menüden çıkarılan ürünlerin “nadiren sipariş edilen, yapımı zor veya benzer alternatifleri bulunan” içecekler olduğunu açıkladı. Niccol ise görev süresi boyunca menünün yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü ifade etti.

13 İÇECEK MENÜDEN KALDIRILDI

Menüden çıkarılan ürünlerin önemli bir kısmını frappuccino çeşitleri oluştururken, Starbucks’ın kalıcı menüsünden kaldırdığı içecekler şu şekilde sıralandı:

* Iced Matcha Lemonade

* Espresso Frappuccino

* Caffè Vanilla Frappuccino

* Java Chip Frappuccino

* White Chocolate Mocha Frappuccino

* Chai Crème Frappuccino

* Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

* Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino

* Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino

* White Chocolate Crème Frappuccino

* White Hot Chocolate

* Royal English Breakfast Latte

* Honey Almond Milk Flat White

Bu değişiklikle Starbucks’ın standart frappuccino sayısı 21’den 12’ye düştü. Zincir, sezonluk ürünlerle çeşitliliği sınırlı ölçüde korumayı planlıyor.