Starbucks 13 içeceği menüden kaldırdı

Starbucks 13 içeceği menüden kaldırdı
Yayınlanma:
Starbucks, operasyonel süreçleri daha verimli hale getirmek için menüsünde kapsamlı bir sadeleşmeye gitti ve 13 içeceği kaldırdı. CEO Brian Niccol’un “Back to Starbucks” dönüşüm stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen bu adımda, geniş ürün yelpazesi yerine hız, yalınlık ve maliyet disiplini önceliklendirildi.

Dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, ürün yelpazesinde köklü bir sadeleşmeye gitti. Şirket, kalıcı menüsünde yer alan 13 içeceği tamamen çıkararak son yıllardaki en geniş kapsamlı menü daraltmalarından birini hayata geçirdi.

Starbucks, bu adımın bazı müşterileri rahatsız edeceğinin farkında olsa da, artan operasyonel karmaşıklığın artık sürdürülemez hale geldiğini kabul ediyor.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve geldikten sonra hayata geçirdiği “Back to Starbucks” dönüşüm planı kapsamında önemli yapısal değişikliklere imza atıyor. Niccol, şirketin son çeyrek bilanço toplantısında hem sadakat programı üyelerinde hem de üye olmayan müşterilerde işlem sayısının 2022’den bu yana arttığını belirtti.

BÜYÜME SADELEŞME İHTİYACINI ORTAYA KOYDU

Bu büyümenin, hangi alanlarda sadeleşmeye gidilebileceğini net biçimde gösterdiğini vurguladı.

Niccol, artan işlem hacminin tedarik zinciri üzerindeki yükü ağırlaştırdığını belirterek, düşük talep gören, hazırlanması zahmetli ya da mevcut ürünlerle büyük ölçüde örtüşen içeceklerin hem israfı artırdığını hem de operasyonel yavaşlığa yol açtığını ifade etti. Starbucks sözcüsü, menüden çıkarılan ürünlerin “nadiren sipariş edilen, yapımı zor veya benzer alternatifleri bulunan” içecekler olduğunu açıkladı. Niccol ise görev süresi boyunca menünün yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü ifade etti.

Starbucks, bazı kahve dükkanlarını kapatacak ve çalışanlarını işten çıkaracak

13 İÇECEK MENÜDEN KALDIRILDI

Menüden çıkarılan ürünlerin önemli bir kısmını frappuccino çeşitleri oluştururken, Starbucks’ın kalıcı menüsünden kaldırdığı içecekler şu şekilde sıralandı:

* Iced Matcha Lemonade

* Espresso Frappuccino

* Caffè Vanilla Frappuccino

* Java Chip Frappuccino

* White Chocolate Mocha Frappuccino

* Chai Crème Frappuccino

* Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

* Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino

* Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino

* White Chocolate Crème Frappuccino

* White Hot Chocolate

* Royal English Breakfast Latte

* Honey Almond Milk Flat White

Bu değişiklikle Starbucks’ın standart frappuccino sayısı 21’den 12’ye düştü. Zincir, sezonluk ürünlerle çeşitliliği sınırlı ölçüde korumayı planlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Fabrikalardan evlere:
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Ekonomi
Gümüş kahretti: Hunt Kardeşleri bilmeyenler kaybetti
Gümüş kahretti: Hunt Kardeşleri bilmeyenler kaybetti
Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!
Altın ve gümüş için 33 ekonomistin tahmini belli oldu: 2026'ya hazır olun!