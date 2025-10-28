SPK Şişecam hakkında kararını verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şişecam tarafından yapılan başvuruya ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda işlem tesis edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığına karar verdi.

SUÇ UNSURU VE PİYASA BOZUCU EYLEM TESPİTİ YOK

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’nin 10 Haziran 2024 tarihli başvurusuna ilişkin yapılan incelemede, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 106. ve 107. maddelerinde tanımlanan suç unsurlarının oluşmadığı belirlendi.

Ayrıca, Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin ilgili maddelerinde yer alan fiillerin de gerçekleşmediği tespit edildi.

KARAR ŞİŞECAM’A BİLDİRİLDİ

SPK, yapılan değerlendirme sonucunda işlem tesis edilmesini gerektirecek bir durum bulunmadığına hükmederek, kararın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’ye iletilmesine karar verdi.