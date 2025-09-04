Son dakika | KYK yurt ücretleri açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni KYK yurt fiyatları açıklandı. Yeni tarifede fiyatların geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 40 oranında arttığı görüldü.

2025 yılı için oda tiplerine göre belirlenen fiyatlar şöyle sıralandı:

1. Tip Oda: 750 TL

2. Tip Oda: 850 TL

3. Tip Oda: 850 TL

4. Tip Oda: 1050 TL

5. Tip Oda: 1150 TL

6. Tip Oda: 1250 TL

GEÇEN YILIN FİYAT LİSTESİ

2024 yılında uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:

1. Tip Oda: 517,50 TL

2. Tip Oda: 607,50 TL

3. Tip Oda: 607,50 TL

4. Tip Oda: 720 TL

5. Tip Oda: 765 TL

6. Tip Oda: 855 TL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını açıklamıştı. Başvurular 6 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.