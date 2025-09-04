Son dakika | KYK yurt ücretleri açıklandı

Son dakika | KYK yurt ücretleri açıklandı
Yayınlanma:
Son dakika gelişmesi... Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK yurt ücretleri belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni KYK yurt fiyatları açıklandı. Yeni tarifede fiyatların geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 40 oranında arttığı görüldü.

2025 yılı için oda tiplerine göre belirlenen fiyatlar şöyle sıralandı:

1. Tip Oda: 750 TL

2. Tip Oda: 850 TL

3. Tip Oda: 850 TL

4. Tip Oda: 1050 TL

5. Tip Oda: 1150 TL

6. Tip Oda: 1250 TL

GEÇEN YILIN FİYAT LİSTESİ

2024 yılında uygulanan KYK yurt ücretleri ise şu şekildeydi:

1. Tip Oda: 517,50 TL

2. Tip Oda: 607,50 TL

3. Tip Oda: 607,50 TL

4. Tip Oda: 720 TL

5. Tip Oda: 765 TL

6. Tip Oda: 855 TL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencileri için KYK yurt başvurularının başladığını açıklamıştı. Başvurular 6 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Ekonomi
140 bin çalışan için zam talebi açıklandı
140 bin çalışan için zam talebi açıklandı
Mahfi Eğilmez'den emlak vergisine sert çıkış: "Beceri kümestekini defalarca yolmak değil!"
Mahfi Eğilmez'den emlak vergisine sert çıkış: "Beceri kümestekini defalarca yolmak değil!"